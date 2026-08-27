Πύργος: Άγρια συμπλοκή μέσα σε κατάστημα – Άνδρας έπεσε πάνω σε τζαμαρία

Snapshot Στο κέντρο του Πύργου σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μέσα σε κατάστημα και στη συνέχεια στο δρόμο.

Τουλάχιστον ένα άτομο πέρασε μέσα από την τζαμαρία του καταστήματος και βρέθηκε στο πεζοδρόμιο.

Η συμπλοκή προκάλεσε τραυματισμούς σύμφωνα με μαρτυρίες, χωρίς όμως να υπάρξουν συλλήψεις ή προσαγωγές.

Οι εμπλεκόμενοι πρόκειται να υποβάλουν μηνύσεις μεταξύ τους.

Η ένταση φαίνεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές και προηγούμενα επεισόδια. Snapshot powered by AI

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Πύργου στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, όλα ξεκίνησαν όταν νεαρά άτομα συνεπλάκησαν μέσα σε κατάστημα και τουλάχιστον ένα εξ αυτών πέρασε μέσα από τη τζαμαρία του καταστήματος καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε στο δρόμο με μεγάλη ένταση με μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα κάποια άτομα να υποστούν τραυματισμούς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όμως δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη.

Εμπλεκόμενοι από τις δύο πλευρές ανέφεραν στους αστυνομικούς πως θα υποβάλουν μηνύσεις.

Άλλες πηγές αναφέρουν πως τα άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο έχουν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους και έχουν προηγηθεί και άλλα γεγονότα που οδήγησαν στη νέα αυτή ένταση.

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