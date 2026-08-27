Έως το τέλος του 2026 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό

Snapshot Παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από Ηγουμενίτσα έως όρια Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η απόφαση αφορά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου και διατηρεί αποκλεισμένες λωρίδες στις σήραγγες Βασιλικού, Μεσοβουνίου–Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σέλιανης–Παραμυθιάς και Αγίου Νικολάου.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των σηράγγων και περιορίζουν την κυκλοφορία σε μία λωρίδα σε αυτά τα σημεία.

Παρόμοιες παρατάσεις αναμένονται και για τα τμήματα της Εγνατίας υπό τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ιωαννίνων και Γρεβενών. Snapshot powered by AI

Έως τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, από την Ηγουμενίτσα μέχρι τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας αφορά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου και προβλέπει τη διατήρηση των αποκλεισμών λωρίδων στις σήραγγες Βασιλικού, Μεσοβουνίου–Γκρίκας, Νεοχωρίου, Σέλιανης–Παραμυθιάς και Αγίου Νικολάου.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πιστοποίηση των σηράγγων και διατηρούν την κυκλοφορία σε μία λωρίδα στα συγκεκριμένα σημεία. Αντίστοιχες παρατάσεις αναμένονται και για τα τμήματα της Εγνατίας που υπάγονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ιωαννίνων και Γρεβενών.