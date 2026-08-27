Νέος Κόσμος: Καβγάδισαν σε συνεργείο και του επιτέθηκε με μαχαίρι - Δύο συλλήψεις

Snapshot Σε συνεργείο στον Νέο Κόσμο ξέσπασε καβγάς μεταξύ 49χρονου και 45χρονου, που κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι και λεβιέ.

Ο 49χρονος απείλησε τον ιδιοκτήτη και επέστρεψε κρατώντας μαχαίρι, προσπαθώντας να τον τραυματίσει.

Ο 45χρονος επιτέθηκε με λεβιέ στον 49χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στα πόδια.

Αστυνομικοί συνέλαβαν και τους δύο άνδρες, με τον 49χρονο να τραυματίζεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απειλή, σωματικές βλάβες και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε συνεργείο στον Νέο Κόσμο, όταν καβγάς μεταξύ δύο ανδρών εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 49χρονος πήγε στο συνεργείο και διαπληκτίστηκε με τον 45χρονο ιδιοκτήτη. Ο 49χρονος φέρεται αρχικά να εξύβρισε και να απείλησε τον ιδιοκτήτη, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις και απειλώντας, μεταξύ άλλων, ότι θα τον σκοτώσει και θα κάψει το συνεργείο.

Έπειτα αποχώρησε από το σημείο, προειδοποιώντας ότι θα επιστρέψει και λίγο αργότερα, επέστρεψε κρατώντας μαχαίρι, ενώ φέρεται να επιχείρησε να τραυματίσει τον ιδιοκτήτη του συνεργείου.

Στην προσπάθεια να σταματήσουν τη συμπλοκή παρενέβησαν η σύζυγος του 45χρονου και ένας εργαζόμενος του συνεργείου. Ωστόσο, η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Ο 45χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να πήρε έναν λεβιέ και να επιτέθηκε στον 49χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στα πόδια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο 49χρονος, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 49χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξύβριση, απειλή, απόπειρα σωματικής βλάβης, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο 45χρονος ιδιοκτήτης του συνεργείου, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Και οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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