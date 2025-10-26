Skoda: Το Superb πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Η Skoda απέδειξε με τον πιο πειστικό τρόπο ότι η οικονομία καυσίμου δεν είναι θεωρία αλλά αποτέλεσμα τεχνολογικής συνέπειας και μηχανολογικής ακρίβειας. Το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη «Μεγαλύτερη Απόσταση με Ένα Ρεζερβουάρ», καλύπτοντας 2.831 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα πετρελαίου.



Στο τιμόνι του Superb Sports Wagon 2.0 TDI των 150 ίππων βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC) Miko Marczyk. Η διαδρομή ξεκίνησε από το Λοτζ της Πολωνίας και πέρασε μέσα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Παρίσι, την Ολλανδία και το Βέλγιο, πριν ολοκληρωθεί ξανά στην Πολωνία, σε ένα ταξίδι διάρκειας 28 ωρών. Η μέση κατανάλωση; Μόλις 3,1 λίτρα/100 χλμ.

