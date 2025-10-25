Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION

Η Inchcape Hellas, γνωστή για τη συνεργασία της με την Toyota και τη Lexus, κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης, φέρνοντας στη χώρα μας τη GAC AION, τη θυγατρική του κινεζικού ομίλου Guangzhou Automobile Group που αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς στην παγκόσμια αγορά των ηλεκτρικών.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποτελεί μέρος του διεθνούς σχεδίου Accelerate+ του ομίλου Inchcape και σηματοδοτεί την είσοδο μιας ακόμη ανερχόμενης δύναμης στην ελληνική αγορά.

