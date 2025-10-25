Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION
Η GAC AION, που έχει ήδη ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, βασίζει τη φιλοσοφία της στην καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και την υψηλή ποιότητα κατασκευής
Η Inchcape Hellas, γνωστή για τη συνεργασία της με την Toyota και τη Lexus, κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης, φέρνοντας στη χώρα μας τη GAC AION, τη θυγατρική του κινεζικού ομίλου Guangzhou Automobile Group που αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς στην παγκόσμια αγορά των ηλεκτρικών.
Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποτελεί μέρος του διεθνούς σχεδίου Accelerate+ του ομίλου Inchcape και σηματοδοτεί την είσοδο μιας ακόμη ανερχόμενης δύναμης στην ελληνική αγορά.
