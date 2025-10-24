Η Νορβηγία μειώνει τα προνόμια των ηλεκτρικών
Η χώρα που αποτέλεσε παγκόσμιο πρότυπο στην ηλεκτροκίνηση αλλάζει πλέον ρότα.
Η Νορβηγική κυβέρνηση σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2027, βάζοντας τέλος σε μια εποχή κρατικής ενίσχυσης που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία.
