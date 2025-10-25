Το BYD ATTO 2 DM-I είναι ένα νέο κόμπακτ plug-in υβριδικό SUV
Η BYD θεωρεί πως το ATTO 2 DM-i έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των κόμακτ SUV
Η BYD συνεχίζει την επιθετική της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζοντας το ATTO 2 DM-i, ένα νέο compact SUV με plug-in υβριδική τεχνολογία και συνολική αυτονομία έως και 1.020 χιλιομέτρων.
Το νέο μοντέλο εντάσσεται στη γκάμα Super Hybrid με την τεχνολογία DM-i (Dual Mode–intelligent) της κινεζικής εταιρείας, η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί στο SEAL U DM-i, που σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές είναι το πιο δημοφιλές PHEV.
