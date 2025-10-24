Παράταση για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio

Του Γιάννη Σκουφή

Η Alfa Romeo κάνει -προσωρινά- πίσω στα σχέδιά της για πλήρη ηλεκτροκίνηση, αποφασίζοντας να κρατήσει στην παραγωγή τις υπάρχουσες Giulia και Stelvio έως το 2027.

Αν και είχε προγραμματιστεί η αντικατάστασή τους από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, η ιταλική μάρκα αναθεωρεί τη στρατηγική της, εξαιτίας της περιορισμένης ζήτησης στην αγορά για ηλεκτρικά μοντέλα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, Santo Ficili, η αρχική προσήλωση στην ηλεκτροκίνηση δεν συνάδει πλέον με τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού.

Έτσι, αντί να παρουσιάσει άμεσα νέες, ηλεκτρικές εκδόσεις, η Alfa Romeo θα προχωρήσει πρώτα σε υβριδικές εκδόσεις των Giulia και Stelvio, δίνοντας παράλληλα χρόνο για την αναβάθμιση των υπαρχόντων θερμικών κινητήρων ώστε να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα ρύπων Euro 6e.

Η παραγωγή των δύο μοντέλων θα συνεχιστεί στο εργοστάσιο Cassino, το οποίο μελλοντικά θα αναλάβει και την κατασκευή των ηλεκτρικών διαδόχων τους.

Η απόφαση αυτή βοηθά στη διατήρηση θέσεων εργασίας και προσφέρει στην εταιρεία το περιθώριο να προετοιμάσει καλύτερα τη μετάβαση σε μία διπλή γραμμή παραγωγής, τόσο για κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και για ηλεκτρικούς.

Παρά την αλλαγή πλεύσης, η Alfa Romeo ξεκαθαρίζει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση παραμένει βασικός στόχος. Οι επόμενες γενιές των Giulia και Stelvio θα βασίζονται σε νέα αρχιτεκτονική με δυνατότητα αποκλειστικά ηλεκτρικής κίνησης, ωστόσο μέχρι τότε η εταιρεία επιλέγει να κινηθεί πιο προσεκτικά.