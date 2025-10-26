Ford Explorer Electric: Ηλεκτρική άνεση με αυτονομία πάνω από 600 χιλιόμετρα

Με αυτονομία που ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 185 kW, το ηλεκτρικό Explorer απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με πραγματικές δυνατότητες για ταξίδια χωρίς άγχος. Σε ιδανικές συνθήκες, η φόρτιση από το 10% στο 80% μπορεί να γίνει σε περίπου 26 λεπτά, επιτρέποντας ουσιαστικά διαλείμματα μόνο για καφέ σε μεγάλες αποστάσεις.

Η σχεδίαση του μοντέλου διατηρεί την επιβλητική παρουσία ενός Explorer, με καθαρές γραμμές και σύγχρονα φώτα LED που τονίζουν τον χαρακτήρα του. Στο εσωτερικό, η εντυπωσιακή οθόνη SYNC Move των 14,6 ιντσών κυριαρχεί στο ταμπλό, διαθέτοντας δυνατότητα μετακίνησης για καλύτερη ορατότητα ή και για να κρύβει έναν έξτρα αποθηκευτικό χώρο στο πίσω μέρος.

