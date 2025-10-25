Πενήντα ρομποταξί Waymo εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο μετά από διαδικτυακή φάρσα
Μια συντονισμένη φάρσα στο Σαν Φρανσίσκο έφερε δεκάδες αυτόνομα οχήματα της Waymo σε έναν στενό αδιέξοδο, αναδεικνύοντας τα όρια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις μαζικές παραγγελίες.
Του Γιάννη Σκουφή
Μια οργανωμένη ομάδα χρηστών κατάφερε να «παγιδεύσει» το σύστημα αυτόνομων ταξί της Waymo, στέλνοντας 50 οχήματα σε έναν αδιέξοδο δρόμο στο Σαν Φρανσίσκο. Η φάρσα οργανώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και ήρθε στη δημοσιότητα από τον φαρσέρ Riley Walz, ο οποίος την αποκάλυψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Η ιδέα ήταν απλή: 50 άτομα συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο αδιέξοδο δρόμο της πόλης και ταυτόχρονα παρήγγειλαν μετακίνηση με ρομποταξί Waymo. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλα τα αυτοκίνητα κατέφτασαν, δημιουργώντας συμφόρηση στην περιοχή.
Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν επιβιβάστηκε, και τα αυτοκίνητα παρέμειναν για περίπου 10 λεπτά πριν αποχωρήσουν αυτόματα. Παρά την απουσία επιβατών, κάθε «no-show» χρέωσε 5 δολάρια, λειτουργώντας σαν κανονική ακύρωση.
Σύμφωνα με τη δήλωση της Waymo στο Road & Track, το σύστημα αναγνώρισε γρήγορα την ασυνήθιστη συγκέντρωση οχημάτων και μπλόκαρε περαιτέρω αιτήματα εντός ακτίνας δύο τετραγώνων μέχρι το πρωί.
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, «η πλατφόρμα μας διαχειρίζεται εκατοντάδες χιλιάδες αυτόνομες διαδρομές εβδομαδιαίως σε πέντε και πλέον πόλεις. Συνεχώς εξελίσσουμε τα εργαλεία μας ώστε να ελέγχουμε την κατανομή των οχημάτων και να προσφέρουμε αξιόπιστη εμπειρία στους επιβάτες μας».
Ο ίδιος ο Walz σχολίασε πως η αντίδραση της Waymo ήταν ψύχραιμη, παρομοιάζοντας το περιστατικό με το κυκλοφοριακό χάος που θα προκαλούσε η λήξη μιας μεγάλης συναυλίας. Ωστόσο, το περιστατικό αναδεικνύει τα όρια των αυτόνομων συστημάτων όταν τίθενται υπό συνθήκες μαζικής πίεσης, σενάρια που μέχρι πρότινος περιορίζονταν στη θεωρία.