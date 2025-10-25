Πενήντα ρομποταξί Waymo εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο μετά από διαδικτυακή φάρσα

Του Γιάννη Σκουφή

Μια οργανωμένη ομάδα χρηστών κατάφερε να «παγιδεύσει» το σύστημα αυτόνομων ταξί της Waymo, στέλνοντας 50 οχήματα σε έναν αδιέξοδο δρόμο στο Σαν Φρανσίσκο. Η φάρσα οργανώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και ήρθε στη δημοσιότητα από τον φαρσέρ Riley Walz, ο οποίος την αποκάλυψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

The plan? At dusk, 50 people went to San Francisco's longest dead-end street and all ordered a Waymo at the same time.



The world's first: WAYMO DDOS pic.twitter.com/DEDH0tdMKP — Riley Walz (@rtwlz) October 12, 2025

Η ιδέα ήταν απλή: 50 άτομα συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο αδιέξοδο δρόμο της πόλης και ταυτόχρονα παρήγγειλαν μετακίνηση με ρομποταξί Waymo. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλα τα αυτοκίνητα κατέφτασαν, δημιουργώντας συμφόρηση στην περιοχή.

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν επιβιβάστηκε, και τα αυτοκίνητα παρέμειναν για περίπου 10 λεπτά πριν αποχωρήσουν αυτόματα. Παρά την απουσία επιβατών, κάθε «no-show» χρέωσε 5 δολάρια, λειτουργώντας σαν κανονική ακύρωση.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Waymo στο Road & Track, το σύστημα αναγνώρισε γρήγορα την ασυνήθιστη συγκέντρωση οχημάτων και μπλόκαρε περαιτέρω αιτήματα εντός ακτίνας δύο τετραγώνων μέχρι το πρωί.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, «η πλατφόρμα μας διαχειρίζεται εκατοντάδες χιλιάδες αυτόνομες διαδρομές εβδομαδιαίως σε πέντε και πλέον πόλεις. Συνεχώς εξελίσσουμε τα εργαλεία μας ώστε να ελέγχουμε την κατανομή των οχημάτων και να προσφέρουμε αξιόπιστη εμπειρία στους επιβάτες μας».

Ο ίδιος ο Walz σχολίασε πως η αντίδραση της Waymo ήταν ψύχραιμη, παρομοιάζοντας το περιστατικό με το κυκλοφοριακό χάος που θα προκαλούσε η λήξη μιας μεγάλης συναυλίας. Ωστόσο, το περιστατικό αναδεικνύει τα όρια των αυτόνομων συστημάτων όταν τίθενται υπό συνθήκες μαζικής πίεσης, σενάρια που μέχρι πρότινος περιορίζονταν στη θεωρία.

Διαβάστε επίσης