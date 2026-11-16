Η Βρετανία ξανανοίγει την πόρτα του Brexit: Ο Άντι Μπέρναμ αναζητά δρόμο επιστροφής στην Ευρώπη

Snapshot Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αμφισβητεί τα αποτελέσματα του Brexit και προαναγγέλλει νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη σύνοδο κορυφής της 20ής Νοεμβρίου θα συζητηθούν θέματα όπως το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, η ενέργεια, η ασφάλεια και η κινητικότητα πολιτών.

Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει επιμέρους συμφωνίες για περιορισμό εμποδίων στο εμπόριο και συνεργασία σε κρίσιμους τομείς, χωρίς άμεση επανένταξη στην ΕΕ.

Οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών της Βρετανίας προς την ΕΕ μειώθηκαν σχεδόν κατά το ένα τρίτο από το 2019, λόγω των επιπτώσεων του Brexit.

Παρά τη διάθεση για στενότερες σχέσεις, ο Μπέρναμ αποκλείει την επιστροφή στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Snapshot powered by AI

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016, η Βρετανία επανεξετάζει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να αμφισβητεί πλέον ανοιχτά τα αποτελέσματα του Brexit και να προαναγγέλλει μια νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες.

Η αλλαγή στάσης του Λονδίνου γίνεται ενόψει της συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς.

«Το Brexit που μας δόθηκε δεν λειτούργησε. Χάσαμε περισσότερα από όσα κερδίσαμε», αναμένεται να δηλώσει ο Μπέρναμ στην ομιλία του τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στο επίσημο δείπνο του λόρδου δημάρχου του Λονδίνου. Σύμφωνα με αποσπάσματα που δόθηκαν εκ των προτέρων στη δημοσιότητα, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συγκρίνει την πολιτική διαχείριση του Brexit με το παραμύθι «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», υποστηρίζοντας ότι επί χρόνια δεν υπήρχε η διάθεση να ειπωθεί ανοιχτά πως η αποχώρηση από την ΕΕ δεν απέφερε τα αποτελέσματα που είχαν υποσχεθεί οι υποστηρικτές της.

Η παρέμβασή του σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο η βρετανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει το Brexit. Ο Μπέρναμ έχει ήδη δηλώσει ότι επιθυμεί μια ειλικρινή συζήτηση για τις συνέπειες της αποχώρησης, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν διαφορετικές επιλογές για τη μελλοντική σχέση της χώρας με την Ευρώπη, ακόμη και η επιστροφή στην Ένωση.

Ωστόσο, η άμεση κυβερνητική επιδίωξη δεν είναι η επανένταξη, αλλά η επίτευξη επιμέρους συμφωνιών που θα περιορίσουν τα εμπόδια στο εμπόριο και θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε οικονομία, ενέργεια και ασφάλεια.

Οι συμφωνίες που επιδιώκει το Λονδίνο

Στη σύνοδο της 20ής Νοεμβρίου, ο Μπέρναμ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην ατζέντα βρίσκονται η διευκόλυνση του εμπορίου αγροτικών και διατροφικών προϊόντων, η συνεργασία στις αγορές άνθρακα, η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια, καθώς και η κινητικότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει συμφωνία για την ευθυγράμμιση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων με την ΕΕ, ώστε να περιοριστούν οι έλεγχοι και η γραφειοκρατία στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Παράλληλα, επιδιώκεται η σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, ενώ εξετάζεται η δημιουργία προγράμματος κινητικότητας νέων, που θα επιτρέπει σε Βρετανούς και Ευρωπαίους να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στην άλλη πλευρά της Μάγχης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο ενεργειακό πεδίο, το Λονδίνο ενδιαφέρεται για στενότερη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ διεκδικεί και πρόσβαση στο πρόγραμμα «Made in Europe», προκειμένου να μην αποκλειστούν οι βρετανικές επιχειρήσεις από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής.

Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το εύρος του προγράμματος κινητικότητας των νέων, ενώ διαφωνίες υπάρχουν και για τα δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με το Reuters, οι εκκρεμότητες αυτές ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη και έξι μήνες για να διευθετηθούν. Επομένως, η σύνοδος της Παρασκευής αναμένεται κυρίως να καταγράψει την πρόοδο και να δώσει πολιτική κατεύθυνση στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η ολοκλήρωση ενός συνολικού πακέτου συμφωνιών.

Το οικονομικό κόστος της αποχώρησης

Η αλλαγή στάσης της βρετανικής κυβέρνησης συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές επιπτώσεις του Brexit. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών της Βρετανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 ήταν σχεδόν κατά ένα τρίτο χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2019.

Η μείωση αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βρετανικές επιχειρήσεις εξαιτίας των πρόσθετων ελέγχων, των τελωνειακών διαδικασιών και των νέων εμπορικών περιορισμών που εφαρμόστηκαν μετά την αποχώρηση της χώρας από την ενιαία αγορά.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι συμφωνίες που επιδιώκει με την ΕΕ θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 0,4%, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 17 δισ. λίρες. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση του δυνητικού οικονομικού οφέλους και όχι για ήδη εξασφαλισμένη αύξηση.

Οι κόκκινες γραμμές και το ενδεχόμενο επιστροφής

Παρά τη σαφή διάθεση για στενότερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες, ο Μπέρναμ εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις προεκλογικές θέσεις των Εργατικών, οι οποίες αποκλείουν την επιστροφή στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η συζήτηση για το μακροπρόθεσμο μέλλον έχει κλείσει. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι επόμενες εκλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τη σχέση της χώρας με την Ευρώπη, με τους πολίτες να έχουν τον τελικό λόγο.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται θετική στην αποκατάσταση στενότερων δεσμών, αλλά ξεκαθαρίζει ότι η πρόσβαση στην ενιαία αγορά συνεπάγεται και την αποδοχή των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει, συνεπώς, δυνατότητα επιλεκτικής συμμετοχής μόνο στους τομείς που εξυπηρετούν τη βρετανική πλευρά.

Το Brexit, που για χρόνια αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά ταμπού στη Βρετανία, επιστρέφει πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση Μπέρναμ επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ευρώπη, χωρίς να ανατρέψει άμεσα τις δεσμεύσεις της για την αποχώρηση. Το κατά πόσο αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε μια ουσιαστική αλλαγή πορείας θα φανεί τόσο από τις συμφωνίες που θα επιτευχθούν με τις Βρυξέλλες όσο και από τις πολιτικές επιλογές που θα τεθούν ενώπιον των Βρετανών στις επόμενες εκλογές.

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