Μπέρναμ: Η Ρωσία είχε ανάμειξη στο δημοψήφισμα για το Brexit

Snapshot Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η Ρωσία είχε ανάμειξη στο δημοψήφισμα του 2016 που οδήγησε στο Brexit.

Είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός που παραδέχεται ανοικτά την ύπαρξη στοιχείων για ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα.

Ο Μπέρναμ προειδοποίησε τους ψηφοφόρους στη Γαλλία και τη Γερμανία να είναι προσεκτικοί απέναντι σε προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τη Ρωσία.

Αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε δηλώσει το 2020 ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για ρωσική ανάμειξη στο δημοψήφισμα του Brexit.

Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του βρετανικού Κοινοβουλίου το 2020 δεν κατάφερε να εξακριβώσει τη ρωσική παρέμβαση, αλλά διαπίστωσε ότι η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει και το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας το 2014. Snapshot powered by AI

Προειδοποίηση προς τους ψηφοφόρους στην Γαλλία και την Γερμανία απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Αντι Μπέρναμ δηλώνοντας ότι η Ρωσία αναμείχθηκε στο δημοψήφισμα του 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατέληξε στο Brexit.

Είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός που δηλώνει ανοικτά ότι υπάρχουν στοιχεία για την ρωσική ανάμειξη στο βρετανικό δημοψήφισμα. «Εθεσα το ερώτημα με την άφιξή μου στην Ντάουνινγκ Στριτ αν υπήρξε ανάμειξη της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016. Και έλαβα την ξεκάθαρη απάντηση ότι ναι, υπήρξε», δήλωσε ο Αντι Μπέρναμ σε συνέντευξή του στο podcast The Rest Is Politics.

Το σχόλιο του Βρετανού πρωθυπουργού έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ηγήθηκε της εκστρατείας υπέρ του Brexit και είχε δηλώσει το 2020 ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για ρωσική ανάμειξη στο δημοψήφισμα.

Ο Αντι Μπέρναμ προειδοποίησε ότι οι ψηφοφόροι στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες πρέπει να είναι καλύτερα πληροφορημένοι για τις προσπάθειες που γίνονται με στόχο την αποσταθεροποίηση της πολιτικής ζωής στις χώρες τους. «Αυτό που εννοώ είναι ότι αυτά τα πράγματα είναι σημαντικό να τεθούν τώρα και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν τους ψηφοφόρους στην Γερμανία και την Γαλλία να κατανοήσουν ότι μέρος αυτής της αποσταθεροποίησης υποκινείται από τους εχθρούς μας και συγκεκριμένα από την Ρωσία», είπε.

Η βρετανική κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει αν η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε το 2020 στην δημοσιότητα η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του βρετανικού Κοινοβουλίου. Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η Ρωσία είχε επιχειρήσει να επηρεάσει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας το 2014, στο οποίο οι ψηφοφόροι απέρριψαν την ανεξαρτησία.