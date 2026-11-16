Η Merck επεκτείνει τον τομέα Κλινικών Λειτουργιών στην Ελλάδα - Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας

Η νέα επένδυση της Merck παρουσιάστηκε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Άδωνις Γεωργιάδης και Fabrizio Bocchetti
Άδωνις Γεωργιάδης και Fabrizio Bocchetti
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  • Η Merck επεκτείνει τον τομέα Κλινικών Λειτουργιών στην Αθήνα, δημιουργώντας διεπιστημονική ομάδα R&D με εξειδίκευση σε διαχείριση κλινικών δεδομένων, πληροφορική κλινικών δοκιμών, ψηφιακό μετασχηματισμό και ανάλυση δεδομένων.
  • Η επένδυση αναδεικνύει την Ελλάδα ως αναδυόμενο κέντρο τεχνικής αριστείας και στρατηγικό κόμβο διαχείρισης δεδομένων και ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα των βιοεπιστημών.
  • Η ομάδα στην Αθήνα θα εστιάσει σε διαχείριση κλινικών δεδομένων, κεντρική παρακολούθηση, ψηφιακή υγεία, και σχεδιασμό κλινικών μελετών σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα.
  • Η Merck αναζητά επαγγελματίες με υπόβαθρο στην επιστήμη δεδομένων, βιοπληροφορική, μηχανική λογισμικού και κλινική έρευνα για την ενίσχυση της ομάδας στην Ελλάδα.
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Τον τομέα των Κλινικών Λειτουργιών στην Αθήνα, αποφάσισε να επεκτείνει η γερμανική πολυεθνική εταιρεία επιστήμης και τεχνολογίας Merck. Αξιοποιώντας τη σταθερή παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα, η Merck επεκτείνει τη δυναμική του τμήματος κλινικών λειτουργιών, εντάσσοντας σε αυτό νέα στελέχη, με εξειδίκευση στη διαχείριση κλινικών δεδομένων, στην πληροφορική των κλινικών δοκιμών, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάλυση δεδομένων. Η επέκταση αυτή αποτυπώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου στη δυναμική της Ελλάδας ως αναδυόμενου κέντρου τεχνικής αριστείας στο οικοσύστημα των βιοεπιστημών και αναδεικνύει τη χώρα σε στρατηγικό κέντρο διαχείρισης υποδομών δεδομένων και προώθησης της ψηφιακής καινοτομίας, τα οποία αμφότερα αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της κλινικής έρευνας της Merck σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα επένδυση παρουσιάστηκε στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στο πλαίσιο συνάντησής του με τον Fabrizio Bocchetti. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η στρατηγική σημασία της επέκτασης και η συμβολή της στην περαιτέρω ενίσχυση της κλινικής έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Ο κ. Γεωργιάδης χαιρέτισε την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την ανάπτυξη του κλάδου.

«Κλινική έρευνα από την Ελλάδα»

«Δεν πρόκειται απλώς για κλινική έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα, αλλά για κλινική έρευνα που διεξάγεται από την Ελλάδα», δήλωσε η Sarah Flaskett, Head of Monitoring, Data Management and Innovation. «Αναδεικνύουμε την Αθήνα σε κέντρο διαχείρισης και βελτιστοποίησης της τεχνογνωσίας και των υποδομών δεδομένων, που υποστηρίζουν την παγκόσμια κλινική ανάπτυξη του Ομίλου. Η Ελλάδα διαθέτει το εξειδικευμένο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό, τη ρυθμιστική τεχνογνωσία και τις προοπτικές ανάπτυξης που απαιτούνται για να αποτελέσει ένα ουσιαστικό κέντρο ικανοτήτων για τη Merck» πρόσθεσε.

Η Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως κέντρο εξειδίκευσης στην κλινική έρευνα, διαθέτοντας ισχυρές τεχνικές δυνατότητες, αυξανόμενη ρυθμιστική ωριμότητα και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών και των δεδομένων. Η εγχώρια αγορά κλινικής έρευνας ωριμάζει με ταχείς ρυθμούς, υποστηριζόμενη από ένα δυναμικό τεχνολογικό οικοσύστημα και μια νέα γενιά ειδικών με κατάρτιση στην επιστήμη δεδομένων, στη βιοπληροφορική και στην τεχνολογία υγείας, σημειώνει η εταιρεία.

Κατά την Merck, η Ελλάδα παραμένει ένα αναδυόμενο ερευνητικό hub με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, σε αντίθεση με αγορές που εμφανίζουν κορεσμό. Ο συνδυασμός εξειδικευμένων ικανοτήτων και αναπτυξιακής δυναμικής καθιστά την Αθήνα, και γενικά την Ελλάδα, ιδανική τοποθεσία για τη Merck, προκειμένου να εγκαταστήσει μια διεπιστημονική ομάδα έρευνας και ανάπτυξης, που θα απασχολείται ενεργά σε κλινικές δραστηριότητες, σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα, αξιοποιώντας παράλληλα την τοπική καινοτομία και αριστεία. «Σήμερα, η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας στον τομέα των κλινικών δοκιμών καθορίζεται από την ποιότητα της διαχείρισης των δεδομένων, τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα και την ικανότητα ταχείας καινοτομίας», δήλωσε ο Fabrizio Bocchetti, Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της Merck για την Ελλάδα και την Κύπρο. «Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα τρία. Παράλληλα, θέλουμε να συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση αυτών των ικανοτήτων, δημιουργώντας αναβαθμισμένους ρόλους με υψηλή τεχνική κατάρτιση στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, που θα βοηθήσουν να καθιερωθεί η χώρα ως προορισμός για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα των βιοεπιστημών».

Δημιουργία κέντρου ικανοτήτων

Η ομάδα της Αθήνας θα αναπτύξει έργο εκεί όπου η κλινική επιστήμη συναντά την τεχνολογία, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς της υποδομής για τις κλινικές δοκιμές:

Διαχείριση κλινικών δεδομένων: Στόχος είναι η διασφάλιση της πληρότητας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών δοκιμών, ώστε να παράγονται στοιχεία υψηλής ποιότητας, να υποστηρίζεται η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια της κλινικής ανάπτυξης και να δημιουργούνται σύνολα δεδομένων έτοιμα προς υποβολή στις αρμόδιες αρχές.

Κεντρική παρακολούθηση δεδομένων: Η επισκόπηση συγκεντρωτικών δεδομένων και η ανάλυση στοιχείων θα αξιοποιούνται για τον εντοπισμό ενδείξεων που αφορούν την ποιότητα των δεδομένων ή τη λειτουργική πορεία της μελέτης, επιτρέποντας την προληπτική εποπτεία των κλινικών δοκιμών βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Ψηφιακή υγεία και καινοτομία: Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των πλατφορμών μέσω των οποίων διεξάγονται οι κλινικές μελέτες, προώθηση της αξιοποίησής τους σε παγκόσμια προγράμματα και μετατροπή των κλινικών αναγκών σε λειτουργικές τεχνολογικές λύσεις.

Σχεδιασμός μελετών και κλινικές λειτουργίες: Σύνδεση του σχεδιασμού με την υλοποίηση των κλινικών μελετών μέσω μοντελοποίησης σκοπιμότητας, προβλέψεων και άμεσης συνεργασίας με τα ερευνητικά κέντρα και την ελληνική ερευνητική κοινότητα.

Η Merck αναζητά υποψηφίους για τους συγκεκριμένους ρόλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγελματίες με υπόβαθρο στην επιστήμη δεδομένων (data science), στη βιοπληροφορική, στη μηχανική λογισμικού και στην κλινική έρευνα.

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