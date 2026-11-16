Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Η φωτογραφία που δημοσίευσαν

Snapshot Η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Πασχάλης Τσαρούχας συμμετείχαν μαζί στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και δημοσίευσαν κοινή φωτογραφία από την εκδήλωση.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Νοτοπούλου συνοδεύτηκε από τη φράση «Αντίο Φεστιβάλ», σηματοδοτώντας το τέλος της φετινής διοργάνωσης.

Η σχέση τους έγινε δημόσια γνωστή στις 10 Οκτωβρίου μέσω ανάρτησης του Τσαρούχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξέφρασε ανοιχτά τα συναισθήματά του για τη Νοτοπούλου.

Η δημόσια ανάρτηση του ηθοποιού ήταν η πρώτη ξεκάθαρη επιβεβαίωση της προσωπικής τους σχέσης μετά από περίοδο ιδιωτικότητας. Snapshot powered by AI

Μια νέα κοινή φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη μοιράστηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχοντας στο πλευρό της τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ο ηθοποιός και η πολιτικός βρέθηκαν στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και δεν παρέλειψαν να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους παρουσία στην πόλη.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Κατερίνα Νοτοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι. Το κινητό τηλέφωνο κρατά ο Πασχάλης Τσαρούχας, ενώ η πολιτικός συνόδευσε τη δημοσίευσή της με δύο λέξεις: «Αντίο Φεστιβάλ», αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τη φετινή κινηματογραφική διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η οποία είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον, καθώς τόσο ο ηθοποιός όσο και η πολιτικός κρατούσαν μέχρι τότε χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή.

Η δημόσια εξομολόγηση του Πασχάλη Τσαρούχα για την Κατερίνα Νοτοπούλου

Η σχέση τους έγινε γνωστή στις 10 Οκτωβρίου, όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας επέλεξε να μοιραστεί μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ εκείνος της προσφέρει μια ανθοδέσμη.

https://www.instagram.com/p/DeT0VLPuhs_/

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά του για την πολιτικό.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου δεν άφησε αναπάντητη την τρυφερή αφιέρωση, σχολιάζοντας κάτω από τη δημοσίευση: «Όλα μαζί…».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε την πρώτη ξεκάθαρη δημόσια αναφορά του ηθοποιού στη σχέση τους και έφερε στο προσκήνιο την προσωπική τους ζωή.

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