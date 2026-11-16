Τσαρούχας - Νοτοπούλου: Μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Η φωτογραφία που δημοσίευσαν
Η πολιτικός αποχαιρέτησε τη φετινή διοργάνωση με ένα στιγμιότυπο στο πλευρό του ηθοποιού
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- Η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Πασχάλης Τσαρούχας συμμετείχαν μαζί στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και δημοσίευσαν κοινή φωτογραφία από την εκδήλωση.
- Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Νοτοπούλου συνοδεύτηκε από τη φράση «Αντίο Φεστιβάλ», σηματοδοτώντας το τέλος της φετινής διοργάνωσης.
- Η σχέση τους έγινε δημόσια γνωστή στις 10 Οκτωβρίου μέσω ανάρτησης του Τσαρούχα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξέφρασε ανοιχτά τα συναισθήματά του για τη Νοτοπούλου.
- Η δημόσια ανάρτηση του ηθοποιού ήταν η πρώτη ξεκάθαρη επιβεβαίωση της προσωπικής τους σχέσης μετά από περίοδο ιδιωτικότητας.
Μια νέα κοινή φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη μοιράστηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχοντας στο πλευρό της τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ο ηθοποιός και η πολιτικός βρέθηκαν στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και δεν παρέλειψαν να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους παρουσία στην πόλη.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Κατερίνα Νοτοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι. Το κινητό τηλέφωνο κρατά ο Πασχάλης Τσαρούχας, ενώ η πολιτικός συνόδευσε τη δημοσίευσή της με δύο λέξεις: «Αντίο Φεστιβάλ», αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τη φετινή κινηματογραφική διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.
Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η οποία είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον, καθώς τόσο ο ηθοποιός όσο και η πολιτικός κρατούσαν μέχρι τότε χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή.
Η δημόσια εξομολόγηση του Πασχάλη Τσαρούχα για την Κατερίνα Νοτοπούλου
Η σχέση τους έγινε γνωστή στις 10 Οκτωβρίου, όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας επέλεξε να μοιραστεί μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ εκείνος της προσφέρει μια ανθοδέσμη.
«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά του για την πολιτικό.
Η Κατερίνα Νοτοπούλου δεν άφησε αναπάντητη την τρυφερή αφιέρωση, σχολιάζοντας κάτω από τη δημοσίευση: «Όλα μαζί…».
Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε την πρώτη ξεκάθαρη δημόσια αναφορά του ηθοποιού στη σχέση τους και έφερε στο προσκήνιο την προσωπική τους ζωή.