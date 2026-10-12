«Ζωή μου, ευτυχία μου» - Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου

Snapshot Ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του γι' αυτήν.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανταπάντησε στην ανάρτηση με ένα τρυφερό σχόλιο, φέρνοντας τη σχέση τους στο προσκήνιο.

Και οι δύο διατηρούν συνήθως χαμηλό προφίλ σχετικά με την προσωπική τους ζωή, καθιστώντας τη συγκεκριμένη δημοσίευση σπάνια και προσωπική.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση και δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου έχει δημόσια αναφερθεί στη δυσκολία που αντιμετωπίζει με την ακοή της λόγω αυτοάνοσου νοσήματος. Snapshot powered by AI

Μια προσωπική στιγμή μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, με τον ηθοποιό να επιλέγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει δημόσια την αγάπη του για την πολιτικό. Σε μια φωτογραφία όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με τον Πασχάλη Τσαρούχα να της προσφέρει μια ανθοδέσμη, οι λέξεις που συνόδευσαν την ανάρτηση ήταν αρκετές για να τραβήξουν την προσοχή.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε ο ηθοποιός, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσει περισσότερα για να δώσει έναν ξεκάθαρα προσωπικό τόνο στη δημοσίευσή του.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου ανταποκρίθηκε κάτω από την ανάρτηση, σχολιάζοντας «Όλα μαζί…», σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων που έφερε τη σχέση τους στο προσκήνιο.

Η κοινή φωτογραφία και οι τρυφερές λεζάντες αποτέλεσαν μια σπάνια δημόσια αναφορά στην προσωπική τους ζωή, καθώς τόσο ο ηθοποιός όσο και η πολιτικός κρατούν συνήθως χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τις προσωπικές τους σχέσεις.

https://www.instagram.com/p/DeT0VLPuhs_/

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει διαγράψει μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ παράλληλα έχει διατηρήσει ένα διακριτικό προφίλ γύρω από την προσωπική του ζωή. Από τον γάμο του με την ηθοποιό Θεοφανία Παπαθωμά απέκτησε τον γιο του, Αχιλλέα, ενώ έχει ακόμη μία κόρη, την Αλεξάνδρα, από μεταγενέστερη σχέση του.

Παρότι η επαγγελματική του πορεία τον έχει φέρει συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο ίδιος δεν επιλέγει συστηματικά να μοιράζεται προσωπικές στιγμές με το κοινό. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεχώρισε, καθώς έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στην παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει συνδέσει τη δημόσια παρουσία της κυρίως με την πολιτική της δραστηριότητα, αποφεύγοντας να μοιράζεται λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή.

Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με την ακοή της, εξαιτίας σοβαρού αυτοάνοσου νοσήματος. Όπως έχει εξηγήσει σε παλαιότερες αναφορές της, η απώλεια ακοής την έχει οδηγήσει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγνωση των χειλιών των συνομιλητών της, προσαρμόζοντας ανάλογα την καθημερινότητά της.

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