Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

Μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, έκανε ο Πασχάλης Τσαρούχας, για να αποχαιρετίσει τη Μάρω Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών.

Ο ηθοποιός και συμπρωταγωνιστής με τη Μάρω Κοντού στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς», ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Απόψε θα κοιτάξουμε στον ουρανό και θα είσαι εκεί. Δε λέμε αντίο».

https://www.instagram.com/p/Dazt4NGuEHk/

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