Μάρω Κοντού: Ηθοποιοί απ' τη «Γη της ελιάς» την αποχαιρετούν –Ήταν δώρο για μας, η τελευταία μεγάλη

Snapshot Η Μάρω Κοντού, σπουδαία ηθοποιός και θρύλος του ελληνικού κινηματογράφου, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας μεγάλο κενό.

Συνεργάτες της από τη σειρά «Η Γη της ελιάς» την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και σεβασμού, υπογραμμίζοντας στο Newsbomb την επιβλητική της παρουσία και το πηγαίο χιούμορ της.

Η Μάρω Κοντού θεωρείται η τελευταία μεγάλη σταρ μιας εποχής, με σημαντική παρακαταθήκη στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Οι συνάδελφοι της αναδεικνύουν την ευγένεια, τη ζωντάνια και την ενέργειά της, καθώς και την επιρροή της στο χώρο της υποκριτικής.

Η απώλειά της χαρακτηρίζεται τεράστια τόσο για τους ηθοποιούς όσο και για το κοινό που την αγαπούσε και εμπνεόταν από το έργο της. Snapshot powered by AI

Ένας θρύλος του ελληνικού κινηματογράφου, μία γυναίκα που άφησε το αποτύπωμά της και έγραψε ιστορία, η μοναδική Μάρω Κοντού, δεν ζει πλέον ανάμεσά μας.

Αφήνοντας ένα μεγάλο κενό, συνεργάτες και άνθρωποι που δούλεψαν μαζί της, στην τελευταία της δουλειά - τη σειρά «Η Γη της ελιάς», μιλούν στο Newsbomb και την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης.

Η Δώρα Χρυσικού, που είχε μία βαθιά προσωπική σχέση μαζί της καθώς η νονά της μητέρας της Δήμητρα Βολονίνη ήταν η καλύτερη φίλη της Μάρως Κοντού, δηλώνει με συγκίνηση: «Την ήξερα από μικρή τη Μάρω, όταν βρεθήκαμε γελούσε και μου έλεγε: “Δωράκι μου, σε συναντώ σαν επαγγελματία ηθοποιό”… Ήταν μία γυναίκα λεβέντισσα, είχε μια λεβεντιά σε όλα της η Μάρω. Ήταν και η θωριά της επιβλητική. Είχε αδιανόητο χιούμορ. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να φανούν για να κερδίσουν τον σεβασμό. Η Μάρω επιβαλλόταν με το που πατούσε το πόδι της στο χώρο. Ήταν αιώνια έφηβος, ευφυής, είχε αυτοσαρκασμό… Μία κατηγορία μόνη της. Είναι, νομίζω, η τελευταία από τους μεγάλους εκείνης της γενιάς. Παίρνει μαζί της μια ολόκληρη εποχή».

Η Δώρα Χρυσικού.

Ο Τάσος Ιορδανίδης γνώρισε τη Μάρω Κοντού, συναντήθηκαν στην παραγωγή μυθοπλασίας του MEGA, και με σεβασμό της λέει το δικό του «αντίο»: «Για τη Μάρω Κοντού δεν έχει κανείς να πει κάτι κακό… Η Μάρω ήταν από τις τελευταίες σταρ, μία εξαιρετική ηθοποιός που έπαιζε πολύ πιο σύγχρονα από όλους μας. Ήταν ένας άνθρωπος με πηγαίο χιούμορ, με ταπεραμέντο, φιλοσοφημένος… Θυμάμαι κάθε φορά που έμπαινε στο σετ, έφερνε φως. Ήταν ευλογία που την συνάντησα… Αφήνει παρακαταθήκη η “Ιταλίδα από την Κυψέλη”… Μεγάλη απώλεια».

Ο Τάσος Ιορδανίδης.

«Η Μάρω Κοντού ήταν ένα σπουδαίο κεφάλαιο στον ελληνικό κινηματογράφο. Έχουμε πλέον τις ταινίες της για να συνεχίζουμε να την θαυμάζουμε. Για όσους την συναντήσαμε ήταν δώρο. Εγώ την είχα δει και στο θέατρο να παίζει, είδα έναν άνθρωπο καταδεχτικό, που παρά την τεράστια ιστορία του, ήταν μοναδική με όλους. Σημαντική ήταν και η εμφάνισή της στη “Γη της ελιάς”. Ένας άνθρωπος ζωντανός, με ενέργεια… Έφυγε με μία ζωή γεμάτη και θα την θυμόμαστε κυρίως για την ευγένεια της ψυχής της», δηλώνει στο Newsbomb η Βάσια Παναγοπούλου.

Η Βάσια Παναγοπούλου..

Η Ιφιγένεια Τζόλα λέει χαρακτηριστικά για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου: «Σήμερα η υποκριτική έγινε φτωχότερη. Έφυγε η Μάρω Κοντού από κοντά μας. Μια σπουδαία κυρία, ένας υπέροχος και γλυκύτατος άνθρωπος, όλο ζωντάνια και χαμόγελο. Τεράστια η απώλεια και για εμάς τους ηθοποιούς, αλλά και για τον κόσμο που τη λάτρεψε τόσα χρόνια. Τιμή μου που τη γνώρισα και που δουλέψαμε μαζί… Καλό Ταξίδι στο φως Μάρω μας, θα σε θυμόμαστε πάντα και θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από εσένα».