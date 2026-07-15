Μάρω Κοντού: «Όταν άρχισα να παλεύω με καρκίνους ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα»

Snapshot Ο Γιώργος Δόξας τόνισε ότι η Μάρω Κοντού τον στήριξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο το 2016.

Παρά τη διαφορά ηλικίας, η σχέση τους ήταν δυνατή και καθοριστική, με τη Μάρω να λειτουργεί ως σύντροφος, φίλη και μητρική φιγούρα.

Μετά τον χωρισμό τους, διατήρησαν φιλική επαφή και ο Δόξας αναγνώρισε την προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και πολιτισμό.

Ο Δόξας επαίνεσε το ήθος και την προσωπικότητα της Μάρως Κοντού, υπογραμμίζοντας τη σπανιότητα ανθρώπων σαν εκείνη για την ελληνική κοινωνία.

Η απώλεια της Μάρως Κοντού θεωρείται σημαντική όχι μόνο προσωπικά για τον Δόξα, αλλά και για την πατρίδα γενικότερα. Snapshot powered by AI

Για τη στήριξη που του προσέφερε η Μάρω Κοντού κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μίλησε ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού.

Οι δυο τους έζησαν μαζί για σχεδόν τρία χρόνια, χτίζοντας μια σχέση που σημάδεψε και τους δύο.

Μιλώντας στο Action24, ο Γιώργος Δόξας αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση τους και τόνισε πως η Μάρω Κοντού βρισκόταν πάντα δίπλα του σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του.

«Παρότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά ηλικίας, η Μάρω ήταν το Νο1 και τότε εγώ ξεκινούσα την επαγγελματική μου δραστηριότητα, μου στάθηκε σαν αγαπημένη, σαν σύντροφος, σαν φίλη και κυρίως σαν μάνα και σε όλα τα δύσκολα γεγονότα που επακολούθησαν στη ζωή μου, ακόμα και την περίοδο του 2016 που άρχισα να παλεύω με καρκίνους, η Μάρω ήταν κοντά μου σαν φίλη και σαν μάνα. Η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπική, είναι η απώλεια για την πατρίδα μας, γιατί τέτοιες κυρίες δυστυχώς εκλείπουν από την πατρίδα μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού αναφέρθηκε επίσης στον γάμο τους και την επαφή που διατήρησαν και μετά τον χωρισμό τους: «Παρ’ ότι έζησα μόνο τρία χρόνια με τη Μάρω, ήταν χρόνια καθοριστικά, υπό την έννοια ότι υπήρξε ένας δυνατός έρωτας, είμαστε φίλοι, σύντροφοι και σε πάρα πολλά σημεία μου στάθηκε στη ζωή μου. Ήταν μία κυρία και ακριβολογώ, επειδή γνώρισα όλα τα παρασκήνια όλου εκείνου του ποιοτικού τότε ελληνικού θεάτρου, η Μάρω και κάθε άλλη επίσης, άφησαν δυνατά ίχνη, αποτυπώματα θεατρικής ποιότητας και πολιτισμού».

Κλείνοντας την εξομολόγησή του, ο Γιώργος Δόξας εξήρε την προσωπικότητα και το ήθος της Μάρως Κοντού, επισημαίνοντας ότι άνθρωποι σαν εκείνη σπανίζουν. «Γυναίκες σαν τη Μάρω Κοντού σπανίζουν δυστυχώς για την πατρίδα μας, γιατί εκτός του ότι ήταν εκπληκτική ηθοποιός, ήταν μία κυρία και η Ελλάδα χρειάζεται κυρίες για να αναβαθμιστεί το κοινωνικό, το επιχειρηματικό και το πολιτικό επίπεδο. Θα τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, πόνο και σαν έναν άνθρωπο που πέρασε από τη ζωή μου φευγαλέα μεν, αλλά δυνατά δε. Ο Θεός να την έχει καλά εκεί όπου πάει», κατέληξε.

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