Η Νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Σερβία σε απόδοση* 100!

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Nations League και η Novibet είναι εδώ με μία αποκλειστική προσφορά*.

H «γαλανόλευκη» θέλει να αφήσει πίσω της την βαριά ήττα με 7-0 απέναντι στην Ολλανδία και να κλείσει με θετικό τρόπο μία συνολικά καλή πορεία στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απογοήτευσε με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ αλλά τώρα το παιχνίδι είναι διαφορετικό.

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Έχει επικρατήσει ήδη μία φορά της Σερβία εκτός έδρας και θέλει να το κάνει ξανά. Η Novibet προσφέρει τη νίκη της Ελλάδας σε απόδοση 100!

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Η Ελλάδα θέλει τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Σερβία προκειμένου να έχει ελπίδες για μία από τις δύο πρώτες θέσεις, ελπίζοντας ότι η Γερμανία δεν θα κερδίσει τους Ολλανδούς.

Ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τους Κουρμπέλη και Ιωαννίδη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και συμπεριέλαβε τον Χαράλαμπο Κωστούλα.

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