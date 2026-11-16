Black Friday προσφορές και προτάσεις σε Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟ

Ακόμα φθηνότερα smartphones με σύνδεση στα προγράμματα Telekom Gigamax και τηλεοράσεις με σύνδεση MagentaTV

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Black Friday προσφορές και προτάσεις σε Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟ
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Οι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν στην Telekom και στον ΓΕΡΜΑΝΟ σε δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας. Έως και τις 30 Νοεμβρίου[1] στα φυσικά καταστήματα αλλά και online στα telekom.gr και germanos.gr, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν σε προνομιακές τιμές, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, accessories, wearables, laptops, tablets, τηλεοράσεις, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές. Παράλληλα, στον ΓΕΡΜΑΝΟ, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής μέσω BOX NOW για online παραγγελίες αξίας 29€ και άνω, έως τις 30/11.

Ενδεικτικά, στην Telekom και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:

  • Το SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB, με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,7'' και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, καθώς και σύστημα τριπλής κάμερας με κύρια 50MP, από 1.399€ στα 999€[2], με όφελος 400€.
  • Το XIAOMI Redmi Note 17 ProMax 5G 8/256GB, με οθόνη AMOLED 6,83'', ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μεγάλη μπαταρία 9.210mAh με γρήγορη φόρτιση έως 100W, από 599,90€ στα 459,90€, με όφελος 140€.
  • Το αποκλειστικό MOTOROLA g37 Power 5G 4/128GB, με οθόνη 6,67'' και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, καθώς και μπαταρία 7.000mAh για μεγάλη αυτονομία, από 229,90€ στα 169,90€, με όφελος 60€.
  • Τα ακουστικά Samsung Buds 4Pro από 249€ στα 169,90€, με όφελος 79,10€.
  • Το HUAWEI Watch GT 5 Pro Titanium, με οθόνη AMOLED από ζαφείρι και αυτονομία έως 14 ημέρες, από 419€ στα 249€, με όφελος 170€.
  • Το smartwatch GARMIN Fenix E 47mm, με οθόνη AMOLED 1,3'', ενσωματωμένο GPS και προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, από 599€ στα 379,90€, με όφελος 219,10€.
  • Την τηλεόραση XIAOMI TV A Pro 55'' 2026 QLED 4K, από 469€ στα 349€, με όφελος 120€.
  • Την ασύρματη σκούπα stick DYSON V8 Cyclone Army με ισχυρή τεχνολογία Cyclone & ασύρματη ευελιξία από 349€ στα 279€, με όφελος 70€.
  • Την μηχανή Espresso ROHNSON R-98087 HOT & COLD με ισχύς 1350W & αντλία πίεσης 20 Bar, από 169€ στα 99,90€, με όφελος 69,10€.
  • Το laptop ASUS Vivobook 15,6'' 8/256GB, με επεξεργαστή Intel Core 3 304 και οθόνη Full HD 15,6'', από 719€ στα 429€, με όφελος 290€. Το iPad 11ης γενιάς WiFi 128GB, με οθόνη Liquid Retina 11'' και ισχυρό A16 chip, από 499€ στα 439€, με όφελος 60€. Την κονσόλα Nintendo Switch OLED, από 389€ στα 349€, με όφελος 40€.

Οι καταναλωτές θα βρουν, επίσης, το iPhone 16 128GB, με οθόνη Super Retina XDR 6,1'' και επεξεργαστή A18, από 1.029€ στα 899€, με όφελος 130€ ή στα 379€ μετατρέποντας το καρτοκινητό τους σε Telekom Gigamax Unlimited[3]. Επιπλέον, το iPhone 15 128GB, με οθόνη Super Retina XDR 6,1'' και επεξεργαστή A16 Bionic, είναι διαθέσιμο από 719€ στα 679€, με όφελος 40€ ή στα 299€ μετατρέποντας το καρτοκινητό σε Telekom Gigamax Unlimited.

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Επιπλέον, στην Telekom και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή MagentaTV Streaming Cinema ή Full, μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 50€ για την αγορά της τηλεόρασής τους[4].

[1] Οι προσφορές ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με εξαίρεση τις προσφορές των HUAWEI Watch GT 5 Pro και GARMIN Fenix E, που ισχύουν έως τις 25 Νοεμβρίου.

[2] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

[3] Οι προσφορές συνδυαστικά με τα προγράμματα Telekom Gigamax ισχύουν έως 30/11 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση 24μηνης δέσμευσης με 100% επιδότηση.

[4] Η συνδυαστική προσφορά έκπτωσης 50€ ισχύει μόνο στα φυσικά καταστήματα, με νέα αγορά τηλεόρασης και για περιορισμένο αριθμό νέων συνδέσεων MagentaTV Streaming Cinema ή Full.

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