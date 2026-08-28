Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

Νωρίτερα, διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες

Δημήτρης Δρίζος

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Διαδηλωτές στη Θέουτα έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό προσφύγων απαιτώντας την επαναπροώθησή τους στο Μαρόκο.
  • Περίπου 80.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου, με τουλάχιστον 96 νεκρούς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
  • Η ισπανική αντιπολίτευση ζητά μαζικές επαναπροωθήσεις, αλλά διεθνείς συμφωνίες και η ισπανική δικαιοσύνη απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες χωρίς εξατομικευμένη εξέταση.
  • Στη Θέουτα παραμένουν αρκετές χιλιάδες μετανάστες, μεταξύ των οποίων 1.500 ασυνόδευτα ανήλικα, με 500 εξαιρετικά ευάλωτα που πρόκειται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.
  • Η κυβέρνηση Σάντσεθ δέχεται πίεση και κριτική για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ υπάρχουν αντιφάσεις σχετικά με την προειδοποίηση των αρχών πριν την εισροή μεταναστών.
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Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες Πέμπτη σε καταυλισμό προσφύγωνστον ισπανικό θύλακα στη Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο.

Πλάνα από την παραλία Μπενίτεθ, όπου βρίσκονταν οι μετανάστες για εβδομάδες, εικονίζουν πολίτες να ρίχνουν επανειλημμένα αντικείμενα στη φωτιά.

Αστυνομικοί χώρισαν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες, που κατέφυγαν σε προβλήτα. Νωρίτερα, διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες.

Ως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται πως μπήκαν στη Θέουτα από το Μαρόκο μαζικά στα τέλη Ιουλίου, πολλοί κολυμπώντας. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα.

Η συντηρητική αντιπολίτευση –τόσο το Λαϊκό Κόμμα (PP, δεξιά) όσο και το Vox (άκρα δεξιά) αναφέρονται σε «εισβολή»– απαιτεί να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.

Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη, πως εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση των σοσιαλιστών (PSOE) επικρίνεται εξάλλου για αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η CNI, η υπηρεσία πληροφοριών που αναφέρεται στην ίδια, προειδοποίησε μια ημέρα πριν από την μαζική προσπάθεια μεταναστών να μπουν στη Θέουτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα και άλλα μέλη της κυβέρνησης αντιτείνουν πως δεν υπήρξε προειδοποίηση για τις διαστάσεις της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ αναμένεται να εκφραστεί για το θέμα, που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, στο ισπανικό κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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