Θέουτα: Κάτοικοι γκρεμίζουν καταυλισμούς μεταναστών – Στα ύψη η ένταση, επέμβαση της αστυνομίας

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Θέουτα, όπου η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους και πλέον μετατρέπεται σε ανοιχτή σύγκρουση στους δρόμους και τις παραλίες του ισπανικού θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ζητώντας από την κυβέρνηση της Μαδρίτης να επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής μεταναστών και καταγγέλλοντας την, όπως υποστηρίζουν, ανεπαρκή διαχείριση της κρίσης. Οι διαδηλωτές κρατούσαν ισπανικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα όπως «Όχι εισβολή – απέλαση».

Η ένταση μεταφέρθηκε αργότερα στην παραλία El Trampolín, όπου έχουν εγκατασταθεί μετανάστες σε πρόχειρα καταλύματα. Ομάδες κατοίκων κινήθηκαν προς την περιοχή και άρχισαν να ξηλώνουν αυτοσχέδιες σκηνές και κατασκευές, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να αποτρέψει την άμεση σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κατά τη διάρκεια της έντασης έγινε χρήση πλαστικών σφαιρών και άλλων μέσων καταστολής.

Η Θέουτα, με πληθυσμό περίπου 84.000 κατοίκων, βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή πίεση μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα επέστρεψε στο Μαρόκο, χιλιάδες παραμένουν στην πόλη, αρκετοί από αυτούς ζώντας σε παραλίες, δρόμους και αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Πάνω από 72.000 άνθρωποι πέρασαν ή επιχείρησαν να περάσουν

Η κρίση ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου, όταν περίπου 72.000 άνθρωποι πέρασαν ή επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα, πολλοί κολυμπώντας γύρω από τα συνοριακά εμπόδια.

Οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, ωστόσο χιλιάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στον ισπανικό θύλακα. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό τους διαφέρουν, με την ισπανική κυβέρνηση να κάνει λόγο για περίπου 5.000 ανθρώπους, ενώ από την πλευρά της τοπικής κυβέρνησης της Θέουτας ο αριθμός ανεβαίνει ακόμη και στις 9.000.

Η μαζική είσοδος προκάλεσε τεράστια πίεση στις υποδομές μιας πόλης που αριθμεί μόλις περίπου 84.000 κατοίκους. Οι τοπικές αρχές δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή στέγαση, τροφή και υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστούν τις αιτήσεις ασύλου και να καθορίσουν ποιοι μπορούν να παραμείνουν και ποιοι μπορούν να επιστραφούν.

Πολλοί από τους μετανάστες παραμένουν σε πρόχειρες συνθήκες, κυρίως στην παραλία El Trampolín και σε άλλες περιοχές της πόλης, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το καθεστώς τους.

Από τις διαδηλώσεις στα επεισόδια

Η κινητοποίηση των κατοίκων πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις την Τετάρτη, όταν περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία διαμαρτυρίας εναντίον της διαχείρισης της κρίσης από την ισπανική κυβέρνηση.

Με ισπανικές και σημαίες της Θέουτας, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς τα κυβερνητικά κτίρια, ζητώντας μεταξύ άλλων την επίσπευση των διαδικασιών επιστροφής όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.

Στη συνέχεια, μέρος των διαδηλωτών κινήθηκε προς την παραλία El Trampolín, όπου βρίσκονται οι πρόχειροι καταυλισμοί μεταναστών. Η αστυνομία προσπάθησε να αποτρέψει την προσέγγιση κατοίκων και μεταναστών, καθώς υπήρχε κίνδυνος να ξεσπάσουν σοβαρότερα επεισόδια.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, κάτοικοι ξήλωσαν ορισμένα από τα πρόχειρα καταλύματα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν χρησιμοποιώντας μέτρα καταστολής.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς η τοπική κοινωνία εμφανίζεται ολοένα και πιο διχασμένη, ενώ οι αρχές φοβούνται περαιτέρω κλιμάκωση.

Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στους δρόμους

Οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη επιχειρήσει να απομακρύνουν τους μετανάστες από την παραλία και να τους μεταφέρουν σε προσωρινές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, αρκετοί επέστρεψαν στην περιοχή, καθώς φοβούνται ότι η μεταφορά τους σε κρατικές δομές μπορεί να οδηγήσει τελικά στην επιστροφή τους στο Μαρόκο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ανηλίκους που έχουν εισέλθει χωρίς συνοδό. Οι διαθέσιμες δομές φιλοξενίας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητές τους, με τις τοπικές αρχές να αναζητούν επειγόντως νέους χώρους.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί προβλήματα υγείας στους πρόχειρους καταυλισμούς, εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς πρόσβασης σε νερό, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη.

Οι μετανάστες ζητούν άσυλο

Την ίδια ώρα, οι ίδιοι οι μετανάστες έχουν πραγματοποιήσει διαδηλώσεις, ζητώντας από την Ισπανία να τους επιτρέψει να παραμείνουν και να εξεταστούν τα αιτήματα ασύλου τους.

Σε προηγούμενη κινητοποίηση στην παραλία El Trampolín, περίπου 200 άνθρωποι κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μαρόκο» και «Είμαστε κι εμείς άνθρωποι».

Πολλοί υποστηρίζουν ότι εγκατέλειψαν το Μαρόκο εξαιτίας της οικονομικής δυσκολίας και των περιορισμένων ευκαιριών και ότι η επιστροφή τους δεν αποτελεί λύση.

Η ισπανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι όσοι εισήλθαν παράτυπα δεν μπορούν να παραμείνουν στη Θέουτα, να μετακινηθούν στην ηπειρωτική Ισπανία ή να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς, με εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ευαλωτότητας και διεθνούς προστασίας.

Βαρύς ο απολογισμός

Η μαζική είσοδος του Ιουλίου είχε και βαρύ ανθρώπινο κόστος. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στη Θέουτα, με πολλές σορούς να μην έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Η πόλη, μαζί με τη Μελίγια, αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο και εδώ και χρόνια αποτελεί βασικό πέρασμα για ανθρώπους που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Οι ισπανικές και μαροκινές αρχές έχουν αποδώσει τη μαζική είσοδο, μεταξύ άλλων, στη δράση διακινητών και στην παραπληροφόρηση μέσω διαδικτύου. Διαδικτυακές φήμες φέρονται να είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι τα σύνορα της Ισπανίας είχαν ουσιαστικά ανοίξει.

Το Μαρόκο έχει ενισχύσει έκτοτε τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη Θέουτα, ενώ η Μαδρίτη επιχειρεί να επιταχύνει την εξέταση των αιτημάτων ασύλου και τις διαδικασίες επιστροφής.

Ωστόσο, σχεδόν έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο, η κρίση παραμένει άλυτη. Και όσο χιλιάδες μετανάστες εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες, η κοινωνική ένταση στη μικρή ισπανική πόλη αυξάνεται, με τις τελευταίες εικόνες από την παραλία El Trampolín να δείχνουν ότι η κατάσταση βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο.