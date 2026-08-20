Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

Τα επόμενα τριήμερα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επόμενη αργία μετά τον Δεκαπενταύστο είναι η 28η Οκτωρίου, που πέφτει Τετάρτη.
  • Η 28η Οκτωβρίου μπορεί να δημιουργήσει τριήμερο αν συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.
  • Τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου πέφτουν Παρασκευή, προσφέροντας τριήμερο.
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Την επόμενη αργία αναζητούν οι εργαζόμενοι, σε μια προσπάθεια να βρουν μια ακόμα ευκαιρία για ξεκούραση, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και μέχρι το τέλος του έτους.

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, λοιπόν, η επόμενη αργία είναι, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», που πέφτει Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

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