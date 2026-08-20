Ρέθυμνο: Το κράνος στο χέρι και επικίνδυνες προσπεράσεις χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Αδελιανό Κάμπο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό για την οδική ασφάλεια καταγράφηκε το μεσημέρι στους δρόμους του Ρεθύμνου και αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Αδελιανό Κάμπο και όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό δύο άτομα που βρίσκονται πάνω σε μηχανή δείχνουν ότι δεν έχουν επίγνωση των σοβαρών συνεπειών.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη
22:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Τα παλικάρια της Κρήτης... έφυγαν για Europa League!
22:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Στη Νορβηγία τα... ρέστα του για την πρόκριση
21:59 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η Stoiximan Super League παίζει μπάλα και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
21:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού
20:13 ∙ LIFESTYLE
Τι λέει το χρώμα των νυχιών για την προσωπικότητά σου
18:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ