Ρέθυμνο: Το κράνος στο χέρι και επικίνδυνες προσπεράσεις χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες

Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό για την οδική ασφάλεια καταγράφηκε το μεσημέρι στους δρόμους του Ρεθύμνου και αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Αδελιανό Κάμπο και όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό δύο άτομα που βρίσκονται πάνω σε μηχανή δείχνουν ότι δεν έχουν επίγνωση των σοβαρών συνεπειών.

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