Ιράν σε Λευκωσία: Καμία απειλή κατά της Κύπρου όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται

Καθησυχαστικό μήνυμα προς τη Λευκωσία μεταφέρουν ιρανικές διπλωματικές πηγές, διαμηνύοντας ότι η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο όσο οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

Ιράν σε Λευκωσία: Καμία απειλή κατά της Κύπρου όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται
ΚΥΠΡΟΣ
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Στη διαβεβαίωση ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προχώρησαν ιρανικές διπλωματικές πηγές τις οποίες επικαλείται στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα Πολίτης.

Επίσης, ανέφεραν ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Λευκωσίας παραμένει ανοικτοί. «Είναι "ενεργό" (το κανάλι επικοινωνίας) και γίνονται διάφορες συζητήσεις, μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί» σημείωσαν.

Το μήνυμα της Τεχεράνης έρχεται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεών του σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον του.

Στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβανόταν και η Κύπρος μεταξύ των πιθανών στόχων, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, δεδομένης της παρουσίας των βρετανικών βάσεων στο νησί.

Ωστόσο, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές που μίλησαν στον «Π» επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τέτοιων αναφορών, επισημαίνοντας ότι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δεν πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως επίσημες θέσεις.

Όπως εξήγησαν, αρκετές από αυτές τις τοποθετήσεις μπορεί να αποτελούν αντιδράσεις στις απειλές που διατυπώνονται από την άλλη πλευρά και να βασίζονται σε εκτιμήσεις και όχι σε ειλημμένες αποφάσεις.

Συγκεκριμένα οι ιρανικής διπλωματικές πηγές ανέφεραν στον «Π» :

«Δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι και πολύ αξιόπιστες και αποτελούν απλά εικασίες που προέρχονται από την απάντηση και αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Όσο δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις Βάσεις κατά του Ιράν, τότε τίποτα δεν θα συμβεί.

Οι Ιρανικές αρχές έχουν επίγνωση των ανησυχιών της Κυπριακής πλευράς, όσον αφορά τους πολίτες του νησιού που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων αυτών των Βάσεων, αλλά δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι ζωές των Ιρανών πολιτών μπορούν επίσης να τεθούν σε κίνδυνο αν αυτές οι Βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν.

Το γεγονός ότι το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών είναι ενεργό φαίνεται να υποδηλώνει αυτήν την κοινή αντίληψη».

Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει αυξημένα μέτρα για προληπτικούς λόγους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή, κληθείσα να σχολιάσει δημοσίευμα των Financial Times.

«Εμεις όλους αυτούς τους μήνες έχουμε αυξημένα μέτρα, προληπτικά» δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις».

Σημείωσε ότι τέσσερα ελληνικά F16, καθώς και η ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» βρίσκονται στην Κύπρο.

Το δημοσίευμα των FT ανέφερε ότι το Ιράν εξέτασε το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται δύο πηγές που φέρονται να γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες στο Ιράν, που δήλωσαν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές είπε ότι και η Κύπρος, όπου βρετανική αεροπορική βάση είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

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