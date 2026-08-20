Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Αυτό το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει»

Σε μία συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσω των social media, λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας του.

Ο γνωστός παρουσιαστής καλείται να διαχειριστεί την πιο σημαντική απώλεια στη ζωή του και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους κάποιες σκέψεις, προτρέποντας όσους έχουν τους γονείς τους εν ζωή να αξιοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί τους.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανήρτησε ένα απόσπασμα κινουμένων σχεδίων και συνόδευσε τη λεζάντα: «Εγώ αυτό το κούδούνι δεν θα το ξανάκουσω…Η Μητέρα μου έφυγε απο την ζωή πριν λίγους μήνες… Μακάρι ομως να ήξερα οτι απο ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την Πόρτα θα την αντικρίσω…Όλα αυτα σας τα γράφω για ολους εσάς που έχετε ακόμα την Μαμα σας,να βρείτε λίγο χρόνο η πολύ και να πάτε να την δείτε…ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ…Και τόν Μπαμπά σας…Μια μέρα ετσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει».

https://www.instagram.com/p/DcQ4HJZC3hI/

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