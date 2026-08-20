LIVE Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 0-0: Με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι στην ενδεκάδα

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Σωτήρης Σκουλούδης

LIVE Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 0-0: Με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι στην ενδεκάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
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Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.

Ημίχρονο στο ματς, με τον ΠΑΟ να έχει την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν έχει απειλήσει με κλασική ευκαιρία, την οποία έχουν οι Τσέχοι με δοκάρι έπειτα από λάθος της άμυνας της ελληνικής ομάδας.

Καλή φάση στις καθυστερήσεις για τον ΠΑΟ, με τον Ταμπόρδα μην μπορεί να σουτάρει όπως θα ήθελε από κοντά.

Ο ΠΑΟ απαντά στο επόμενο λεπτό με καλή ευκαιρία, με τον Λιβάι από πλάγια πλεονεκτική θέση να μην βρίσκει συμπαίκτη του.

Δοκάρι για τη Χράντετς, σε σουτ έξω από την περιοχή, έπειτα από νέο λάθος της άμυνας του ΠΑΟ στο 34.

Καλή κεφαλιά του Λιβάι στο 33', η μπάλα καταλήγει άουτ.

Ευκαιρία για τους Τσέχους στο 27' μετά από λάθος της άμυνας του ΠΑΟ, το σουτ βρίσκει στα σώματα των αμυντικών.

Το τριφύλλι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή μέχρι το 20ο λεπτό, λείπει η μεγάλη φάση.

Ξεκίνησε το ματς.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε (21:30) στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στους Τσέχους, με στόχο να γίνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κυριακόπουλο, Φαν Ντόνγκελεν, Ντε Φράι και Τσάπρα στην άμυνα. Καμαρά, Ταμπόρδα και Τσιριβέγια θα βρίσκονται στο κέντρο, αριστερά ο Λιβάι Γκαρσία, δεξιά ο Αντίνο και φορ ο Τετέι.

Η ενδεκάδα

Πένια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τετέι.

Στον πάγκο: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ - Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ραστόντερ.

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