Οργή στις ΗΠΑ: Ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου εισέβαλε στο γήπεδο με παλαιστινιακή σημαία

Snapshot Ο 38χρονος Κέλι Μαρκούτσι εισέβαλε στο γήπεδο του Yankee Stadium ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου κρατώντας παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια του αγώνα Yankees-Mets.

Ο Μαρκούτσι συνελήφθη άμεσα από το προσωπικό ασφαλείας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση αθλητικής εκδήλωσης και παράνομη είσοδο.

Το περιστατικό προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από τους θεατές, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες πριν την εισβολή, ο Μαρκούτσι είχε δημοσιεύσει ασυνάρτητες διαμαρτυρίες στο Facebook που αφορούσαν καπιταλισμό, σιωνισμό, Σαουδική Αραβία και την 11η Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Σε μία μαύρη ημέρα για τους Αμερικανούς, ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου η κίνηση ενός άνδρα να εισβάλλει στο γήπεδο την ώρα του αγώνα και να αρχίσει να τρέχει κυματίζοντας την παλαιστινιακή σημαία, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον Κέλι Μαρκούτσι, 38 ετών, από το Λονγκ Άιλαντ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα «Subway Series» μεταξύ των Yankees και των Mets, στο Yankee Stadium, στο Μπρονξ, μπήκε τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας και ανεμίζοντας μία παλαιστινιακή σημαία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, συνελήφθη γρήγορα στο κέντρο του γηπέδου από το προσωπικό ασφαλείας. Οι οπαδοί ξέσπασαν αμέσως σε συνθήματα «USA!», όταν ο άνδρας ρίχτηκε στο χορτάρι.

Ο 38χρονος, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλημμέλημα λόγω παρεμπόδισης επαγγελματικής αθλητικής εκδήλωσης και παράνομης εισόδου, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Ο Μαρκούτσι δημοσίευσε μια παράλογη και ασυνάρτητη διαμαρτυρία στο Facebook λίγες ώρες πριν από την ενέργεια αυτή σχετικά με τον καπιταλισμό, τον σιωνισμό, τη Σαουδική Αραβία και την 11η Σεπτεμβρίου, αναφέροντας μια σειρά από προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου Τραμπ και του Τζο Ρόγκαν.