Γαλλία: Υποψίες σαμποτάζ για το σιδηροδρομικό ατύχημα με 44 τραυματίες

Οι ερευνητές στρέφονται στην εκδοχή της δολιοφθοράς καθώς το άγνωστο μεταλλικό αντικείμενο στις ράγες φαίνεται πως τοποθετήθηκε εσκεμμένα 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γαλλία: Υποψίες σαμποτάζ για το σιδηροδρομικό ατύχημα με 44 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το τρένο που εκτροχιάστηκε κοντά στηορμανδία συγκρούστηκε με άγνωστο μεταλλικό αντικείμενο στις ράγες, προκαλώντας τον εκτροχιασμό πέντε βαγονιών.
  • Στο ατύχημα τραυματίστηκαν 44 από τους 186 επιβάτες, με μία 18χρονη να υποβάλλεται σε σοβαρή νοσηλεία.
  • Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο σκόπιμης δολιοφθοράς, καθώς βρέθηκε ένα κομμάτι μετάλλου βάρους 300 κιλών στις ράγες που δεν υπήρχε μία ώρα πριν το ατύχημα.
  • Ο μηχανοδηγός βρέθηκε αρνητικός σε αλκοόλ και ναρκωτικά, αποκλείοντας τέτοια αίτια για το συμβάν.
  • Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε εγκληματική ενέργεια ως πιθανή αιτία του εκτροχιασμού.
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Σοβαρές υποψίες δολιοφθοράς εγείρει το σιδηροδρομικό ατύχημα το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Νορμανδία, καθώς το τρένο που εκτροχιάστηκε φέρεται να συγκρούστηκε με άγνωστο μεταλλικό αντικείμενο το οποίο βρισκόταν στις ράγες.

Το τρένο που ταξίδευε από το Ρουέν προς το Καν εκτροχιάστηκε κοντά στο Κλεόν το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου. Μετέφερε 186 επιβάτες, εκ των οποίων οι 44 τραυματίστηκαν. Μία 18χρονη υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο. Το τρένο συγκρούστηκε με ένα μη ταυτοποιημένο μεταλλικό αντικείμενο, προκαλώντας την ανατροπή ενός βαγονιού και τον εκτροχιασμό άλλων τεσσάρων. Η αστυνομία ερευνά την πιθανότητα σκόπιμης παρέμβασης.

Το Σάββατο, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια κακόβουλη ενέργεια.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται η France Télévisions, ένα κομμάτι μετάλλου βρέθηκε στις γραμμές. «Υπήρχε μια ράγα 300 κιλών στις γραμμές όταν πέρασε το τρένο και τίποτα μια ώρα πριν. Τώρα φαίνεται ότι είναι σίγουρα εγκληματικό», δήλωσε ο Ερβέ Μορέν, πρόεδρος της περιφέρειας της Νορμανδίας, ο οποίος είπε ότι ένα τρένο είχε περάσει μια ώρα πριν χωρίς επεισόδια. Ο μηχανοδηγός, που εξετάστηκε από τους ερευνητές, βρέθηκε αρνητικός σε αλκοόλ και ναρκωτικά.

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