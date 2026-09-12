Μελ Γκίμπσον: Σπάνια έξοδος με τη 16χρονη κόρη του, 16 χρόνια μετά τον θυελλώδη χωρισμό με τη μητέρα

Ο 70χρονος ηθοποιός απέκτησε τη Λουτσία με τη Ρωσίδα μουσικό Οξάνα Γκριγκόριεβα, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2009 έως τον θυελλώδη χωρισμό τους το 2010

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μελ Γκίμπσον: Σπάνια έξοδος με τη 16χρονη κόρη του, 16 χρόνια μετά τον θυελλώδη χωρισμό με τη μητέρα
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  • Ο Μελ Γκίμπσον έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Λος Άντζελες συνοδευόμενος από τη 16χρονη κόρη του Λουτσία.
  • Η Λουτσία είναι παιδί του Μελ Γκίμπσον με τη Ρωσίδα μουσικό Οξάνα Γκριγκόριεβα, με την οποία είχε σχέση από το 2009 έως τον χωρισμό τους το 2010.
  • Η σχέση του Γκίμπσον με τη Γκριγκόριεβα έληξε μετά από κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και νομικές διαμάχες για την επιμέλεια της κόρης τους.
  • Τελικά, οι γονείς συμφώνησαν σε κοινή επιμέλεια της Λουτσία τον Αύγουστο του 2011.
  • Ο Γκίμπσον έχει συνολικά εννέα παιδιά και είχε σχέση με τη Ρόζαλιντ Ρος από το 2014 έως πρόσφατα, με την οποία απέκτησε έναν γιο.
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Συνοδευόμενος από τη 16χρονη κόρη του Λουτσία, ένα από τα 9 παιδιά του, εντοπίστηκε στο Λος Άντζελες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Μελ Γκίμπσον.

Ο 70χρονος ηθοποιός απέκτησε την πανύψηλη (1,77μ) σήμερα Λουτσία με τη Ρωσίδα μουσικό Οξάνα Γκριγκόριεβα, 56 ετών, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2009 έως τον θυελλώδη χωρισμό τους το 2010.

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Η Γκριγκόριεβα κατηγόρησε τον Γκίμπσον για ενδοοικογενειακή βία, πυροδοτώντας ένα νομικό δράμα με πολλές ανατροπές, το οποίο κορυφώθηκε με την παραδοχή του ότι δεν αμφισβητεί την κατηγορία για το πλημμέλημα της σωματικής βίας.

Ο Γκίμπσον ξεκίνησε τη σχέση του με τη μητέρα της Λουκία ενώ ήταν σε διάσταση από τη σύζυγό του Ρόμπιν Μουρ, τη μητέρα των επτά μεγαλύτερων παιδιών του. Η Μουρ και ο Γκίμπσον παντρεύτηκαν το 1980, ένα χρόνο μετά την εκτόξευσή του με την ταινία «Mad Max», και χώρισαν το 2009, πριν οριστικοποιήσουν το διαζύγιό τους το 2011.

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Το 2010, η σχέση του πρωταγωνιστή του «Braveheart» με τη Γκριγκόριεβα κατέληξε σε μια σκληρή μάχη για την επιμέλεια της Λουκία, η οποία τελικά έγινε τόσο εχθρική που και οι δύο γονείς έφτασαν σε σημείο να εκδώσουν αμοιβαία περιοριστικά μέτρα εναντίον του άλλου. Τελικά κατέληξαν σε συμφωνία για κοινή επιμέλεια τον Αύγουστο του 2011, ενώ η καριέρα του Γκίμπσον ήταν σε καθοδική τροχιά, εξαιτίας μιας ηχογραφημένης συνομιλίας του που αποκαλύφθηκε, πριν λάβει την υποστήριξη των τότε φίλων του, της Τζόντι Φόστερ και της Γούπι Γκόλντμπεργκ και επιστρέψει σταδιακά.

Το 2017 πήρε ανάσα με μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για το «Hacksaw Ridge», το δράμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που σκηνοθέτησε με τον Άντριου Γκάρφιλντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από το 2014 μέχρι πέρυσι, ο Γκίμπσον είχε σχέση με την πρώην αθλήτρια ιππασίας και νυν σεναριογράφο Ρόζαλιντ Ρος, 36 ετών, με την οποία απέκτησε τον γιο του Λαρς, που σήμερα είναι εννέα ετών.

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