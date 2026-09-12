Κυβερνητικές πηγές κατά Κουτεντάκη: Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ οικονομίας

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΕΛΑΣ με πεδίο την οικονομία.

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ Φραγκίσκος Κουτεντάκης για την αυθαίρετη - όπως τη χαρακτηρίζει - «κοστολόγηση» του προγράμματος της ΕΛΑΣ από τη ΝΔ ενώ μιλά για «μεταφυσικές προβλέψεις» αναφορικά με όσα παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Αρχικά στον κ. Κουτεντάκη απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: «Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα». Όπως υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι τα 7,5 δισ. ευρώ αποτελούν ετήσια δαπάνη.

Σε νεότερη παρέμβαση κυβερνητικές πηγές διεμήνυσαν:

Ας μας εξηγήσει ο κ. Κουτεντακης πως γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ο ίδιος τέσσερις φορές ρητώς ανέφερε, να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει.