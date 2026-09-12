Τραμπ από Δουβλίνο: «Θα λάτρευα να δω την Ιρλανδία ενωμένη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «θα λάτρευε» να δει την Ιρλανδία ενωμένη με την Βόρεια Ιρλανδία, η οποία τελεί υπό βρετανική διοίκηση, και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τελικά, θίγοντας ένα περίπλοκο και πολιτικά φορτισμένο θέμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην χώρα στο πλαίσιο του Irish Open, το οποίο θα διεξαχθεί στο δικό του γήπεδο γκολφ στο Ντούνμπεγκ.

«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να δω την Ιρλανδία ενωμένη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μετά από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μαρτίν στο Δουβλίνο.

«Όπως το βλέπω εγώ θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη», είπε ο ίδιος, τονίζοντας: «Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο».

Η συζήτηση για την ενότητα της Ιρλανδίας είναι... περίπλοκη

Οι αντικρουόμενες αντιλήψεις για τη Βόρεια Ιρλανδία — για το αν ανήκει στην Ιρλανδία ή στη Βρετανία — οδήγησαν σε 30 χρόνια εχθροπραξιών (από το 1968 έως το 1998), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 3.600 άνθρωποι.

Προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι που έχουν επισκεφτεί την χώρα στο παρελθόν, απέφυγαν να σχολιάσουν άμεσα το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με την Ιρλανδία.

Όταν η Ιρλανδία, που για πολύ καιρό βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Βρετανίας, ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από έναν αιώνα, μια περιοχή στα βόρεια της χώρας που περιλαμβάνει έξι κομητείες, παρέμεινε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτή περιοχή είναι η σημερινή Βόρεια Ιρλανδία. Τότε, ήταν διχασμένη μεταξύ δύο κύριων κοινοτήτων: των εθνικιστών — οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Καθολικοί — που επιθυμούσαν να ενωθούν με την υπόλοιπη Ιρλανδία, και των ενωτιστών (Unionists), που ήταν κυρίως Προτεστάντες και ήθελαν να παραμείνουν Βρετανοί.

Αυτές οι εντάσεις οδήγησαν στις «Ταραχές», όπως έγιναν αργότερα γνωστές, οι οποίες κράτησαν τρεις δεκαετίες και στις οποίες έχασαν την ζωή τους περίπου 3.600 άνθρωποι.

Τελικά, μια ειρηνευτική συμφωνία το 1998, στην οποία οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, έθεσε σε μεγάλο βαθμό τέλος στις εχθροπραξίες, αλλά άφησε ανεπίλυτο το τελικό καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας.