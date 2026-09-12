Στην Ιρλανδία ο Τραμπ: Θα συναντηθεί με τους ηγέτες της χώρας και θα παρακολουθήσει τουρνουά γκολφ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ιρλανδία για να συναντηθεί με ηγέτες της χώρας και να παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open στο γήπεδο γκολφ του στο Ντούνμπεγκ.

Οι συνομιλίες του Τραμπ με την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας πιθανώς θα περιλαμβάνουν οικονομικά ζητήματα και ανησυχίες για τον πόλεμο με το Ιράν.

Η Ιρλανδία προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας στην ιστορία της, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν κατά της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου.

Η Ιρλανδία διατηρεί σημαντική οικονομική σχέση με τις ΗΠΑ, με αμερικανικές εταιρείες να απασχολούν περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η πρόεδρος Κάθριν Κόνολι, γνωστή για τις αριστερές της απόψεις, θα έχει άμεση επικοινωνία με τον Τραμπ, ενώ υποστηρικτές της ζητούν να υπερασπιστεί την ουδετερότητα της Ιρλανδίας και να μιλήσει κατά των αμερικανικών στρατιωτικών δράσεων. Snapshot powered by AI

Στην Ιρλανδία θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με ηγέτες της χώρας, πριν παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open που διεξάγεται στο γήπεδο γκολφ του στο Ντούνμπεγκ.

Οι συναντήσεις του Τραμπ με την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας δεν θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Ωστόσο, καθώς θα σημειωθούν μετά το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτμβρίου αυτή την εβδομάδα, οι συνομιλίες μπορεί να περιλάβουν ευαίσθητα θέματα, όπως οικονομικά ζητήματα και τις ανησυχίες των Ιρλανδών ηγετών για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε στο Air Force One στην στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, το βράδυ της Παρασκευής. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκε την Ιρλανδία το 2019.

Οι ιρλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζονται εδώ και μήνες για την επίσκεψη του Τραμπ, η οποία θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας στην ιστορία του κράτους.

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις στο Δουβλίνο αλλά και στο Ντούνμπεγκ. Οι γιοι του Αμερικανού πρόεδρου, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αναμένεται να τον συνοδεύσουν στο τουρνουά Irish Open στο Ντούνμπεγκ.

Η «δύσκολη» συνάντηση του Τραμπ με την αριστερή πρόεδρο της χώρας

Η Ιρλανδία είναι μία από τις πιο φιλοπαλαιστινιακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ιούλιο ψήφισε έναν νόμο ο οποίος περιορίζει το εμπόριο αγαθών με εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αμερικανοί βουλευτές και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιρλανδία επέκριναν το νόμο.

«Η σχέση ανάμεσα στην Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντική οικονομικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν, όταν ερωτήθηκε σχετικά με την επίσκεψη του Τραμπ. «Είναι πολύ, πολύ σημαντική αμφίδρομα», πρόσθεσε.

Εταιρείες αμερικανικής ιδιοκτησίας απασχολούν περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού στην Ιρλανδία, αφού επί δεκαετίες διαδοχικές κυβερνήσεις έδωσαν προτεραιότητα στις θέσεις εργασίας τους και στα έσοδα από τη φορολογία των εταιρειών, με αποτέλεσμα η Ιρλανδία να έχει τα τελευταία χρόνια τα υγιέστερα δημοσιονομικά στην Ευρώπη.

Σήμερα στο Δουβλίνο, η Ιρλανδή πρόεδρος Κάθριν Κόνολι, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα της πέρυσι, θα έχει μια πιο άμεση επικοινωνία με τον Τραμπ απ' ό,τι κατά την πρώτη προεδρική επίσκεψή του το 2019. Τότε η Κόνολι, μια πολιτικός με αριστερές απόψεις στην εξωτερική πολιτική, είχε διαδηλώσει κατά της επίσκεψης του Τραμπ έξω από το αεροδρόμιο Σάνον στη δυτική Ιρλανδία.

Υποστηρικτές της ζήτησαν από την Κόνολι να μιλήσει εναντίον των αμερικανικών στρατιωτικών δράσεων στον κόσμο και να υπερασπισθεί την ουδετερότητα της Ιρλανδίας κατά την συνάντηση της με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ είναι ο 8ος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που θα επισκεφθεί την Ιρλανδία, με πρώτο τον Τζον Φ. Κένεντι το 1963. Ωστόσο, η επίσκεψη του δεν θεωρείται επίσημη, καθώς γίνεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Irish Open στο γήπεδο γκολφ που του ανήκει, όπου θα πάρει μέρος στην απονομή του κυπέλλου στον νικητή του τουρνουά.