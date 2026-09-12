Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών, το Σάββατο 12 Σεπεμβρίου, ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια, με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, τελείωσε το επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της Κοζάνης και παράλληλα εργαζόταν ως γουνεργάτης στην Καστοριά.

Υπήρξε μέλος της Νεολαίας ΕΔΑ το 1962, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εξορίστηκε στη Γυάρο, στη Λέρο και στον Ωρωπό. Εκλέχτηκε στην ΚΕ του ΚΚΕ το 1978 ενώ υπήρξε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ από το 1979 έως το 1986. Ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1986 έως το 2009.

Μετά τη Μεταπολίτευση συνέχισε την πολιτική του πορεία, τόσο μέσα από το ΚΚΕ όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από το 1994 έως το 2002 διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών, ενώ από το 2002 έως το 2007 ήταν δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.Το 2007 εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών με το ΚΚΕ.

Ήταν παντρεμένος με τη Μαριάνθη Αλειφεροπούλου και είχε δύο παιδιά.

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