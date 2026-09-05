Λασίθι: Πέθανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Πέτρα Περαντώνη

Snapshot Πέθανε η Πάτρα Περαντώνη, στέλεχος του ΚΚΕ, σε ηλικία 77 ετών.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στην Πρίνα Αγίου Νικολάου.

Η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου του ΚΚΕ εξέφρασε τη θλίψη της και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια.

Η Πάτρα Περαντώνη γεννήθηκε στην Ιεράπετρα και υπηρέτησε πιστά τις αρχές και τα ιδανικά του ΚΚΕ. Snapshot powered by AI

Η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου του ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη την Πάτρα Περαντώνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, στην Πρίνα Αγίου Νικολάου.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

«Η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου του ΚΚΕ, αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη την συντρόφισσα Πάτρα Περαντώνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρονών. Η ΤΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της.

Η συντρόφισσα Πάτρα γεννήθηκε στην Ιεράπετρα, σε φτωχή αγροτική οικογένεια, και τίμησε μέχρι τέλους τον τίτλο του μέλους του Κόμματος, μένοντας πιστή στις αρχές και τα ιδανικά του.

Η κηδεία θα γίνει αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. στην Πρίνα Αγίου Νικολάου.»