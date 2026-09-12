Σύνοδος Πρυτάνεων: Καμία «μαύρη λίστα» ή αποκλεισμός ελληνικών πανεπιστημίων στα Webometrics

Snapshot Η Σύνοδος Πρυτάνεων διέψευσε τα δημοσιεύματα περί αποκλεισμού έντεκα ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων από την κατάταξη Webometrics Ιουλίου 2026.

Η σύγχυση προκλήθηκε από ψευδεπίγραφους ιστότοπους και τη διακοπή λειτουργίας του αυθεντικού site webometrics.info.

Ο υπεύθυνος έκδοσης των Webometrics επιβεβαίωσε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι σε «μαύρη λίστα» και η απουσία από τη δωρεάν λίστα σχετίζεται με τη θέση στην κατάταξη, όχι με αποκλεισμό.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων καταδίκασε τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών και κάλεσε τα ΜΜΕ να αποκαταστήσουν την αλήθεια και να τηρούν τη δεοντολογία.

Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια δηλώνουν προσηλωμένα στην αριστεία και την εξωστρέφεια, προστατεύοντας τη δημόσια εικόνα τους από ανακριβείς δημοσιεύσεις. Snapshot powered by AI

Θέση απέναντι στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δήθεν αποκλεισμό έντεκα ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων από την κατάταξη Webometrics Ιουλίου 2026 πήρε η Σύνοδος Πρυτάνεων, χαρακτηρίζοντας τις εν λόγω πληροφορίες ανακριβείς. Όπως επισημαίνεται, η αφετηρία της σύγχυσης εντοπίζεται στην εμφάνιση ψευδεπίγραφων ιστοτόπων που μιμούνταν την ψηφιακή ταυτότητα των Webometrics και στη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας του αυθεντικού ιστότοπου webometrics.info.

Σύμφωνα με γραπτή επικοινωνία που είχε η Σύνοδος με τον υπεύθυνο έκδοσης των Webometrics, Isidro F. Aguillo, από το Cybermetrics Lab του CSIC, διευκρινίστηκε κατηγορηματικά ότι τα ελληνικά ιδρύματα δεν βρίσκονται σε καμία «διεθνή μαύρη λίστα» ούτε έχουν αποκλειστεί. Ο κ. Aguillo εξήγησε ότι στις ελεύθερα προσβάσιμες συνοπτικές εκδόσεις δημοσιεύονται καταρχήν μόνο τα κορυφαία δεκαπέντε ιδρύματα κάθε χώρας, ενώ η πλήρης κατάταξη των άνω των 32.000 ιδρυμάτων διατίθεται έναντι αντιτίμου. Κατά συνέπεια, η απουσία ενός ΑΕΙ από τη δωρεάν συνοπτική λίστα δεν συνιστά ποινή ή αποκλεισμό, αλλά σχετίζεται με τη θέση του στην ευρύτερη κατάταξη. Οι χαρακτηρισμοί περί «blocked» αποδόθηκαν σε αυθαίρετα συμπεράσματα των συντακτών.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων καταδικάζει την άκριτη αναπαραγωγή παραπλανητικών πληροφοριών που πλήττουν το κύρος και τη διεθνή εικόνα των ελληνικών ΑΕΙ, καλώντας τα ΜΜΕ σε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και τήρηση της δεοντολογίας. Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, καταλήγει η ανακοίνωση, παραμένουν προσηλωμένα στην αριστεία και την εξωστρέφεια, προφυλάσσοντας τη δημόσια εικόνα τους από ανακριβείς δημοσιεύσεις.