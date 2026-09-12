Καλαμαριά: Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά - Τραυματίστηκαν μητέρα και το 17 μηνών παιδί της

Snapshot Ένα δέντρο κατέρρευσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίζοντας μια 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδί της.

Και οι δύο τραυματίστηκαν στο κεφάλι με θλαστικά τραύματα, αλλά η υγεία τους δεν χαρακτηρίζεται ανησυχητική.

Η μητέρα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και το παιδί στο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης για ιατρική φροντίδα.

Η παιδική χαρά αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστικά οχήματα και συνεργεία του δήμου για την απομάκρυνση του δέντρου.

Η μητέρα περιέγραψε σοκαρισμένη τις στιγμές της πτώσης του δέντρου ενώ βρισκόταν στον χώρο με το παιδί της. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε μια 30χρονη μητέρα στην Καλαμαριά, όταν ένα δέντρο έσπασε ξαφνικά και κατέρρευσε πάνω στην ίδια και το 17 μηνών παιδί της, ενώ βρίσκονταν σε παιδική χαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού. Η μητέρα και το μωρό της βρίσκονταν στον χώρο και έπαιζαν, όταν μέρος του δέντρου έσπασε και έπεσε πάνω τους.

Από την πτώση τραυματίστηκαν και οι δύο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Παρά την αναστάτωση, η κατάσταση της υγείας τους δεν χαρακτηρίζεται ανησυχητική.

Η μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό της παιδικής χαράς, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ανέλαβαν τη διακομιδή των τραυματιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Πυροσβεστική, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες. Παράλληλα, συνεργεία του δήμου αναμενόταν να μεταβούν στο σημείο για την απομάκρυνση του πεσμένου δέντρου.

Η μητέρα, εμφανώς σοκαρισμένη από όσα συνέβησαν, περιέγραψε τις στιγμές κατά τις οποίες το δέντρο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν μαζί με το παιδί της στην παιδική χαρά.