Φωτιά στην Σκάλα Χαλκιδικής: Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα - «Ήχησε» 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 12:30 σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη (κοντά στην Τρυπητή), επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης, ο δήμος Αριστοτέλη συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Λίγο νωρίτερα, στις 11:51, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, με το οποίο καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στο σημείο να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.