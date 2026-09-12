Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα διόδια Ελευσίνας λόγω εργασιών

Snapshot Ο αποκλεισμός των λωρίδων θα ισχύει όλο το 24ωρο καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά μέσω των υπόλοιπων διαθέσιμων λωρίδων του σταθμού.

Οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν την οδική σήμανση. Snapshot powered by AI

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, από τις 7 το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου έως τις 10 το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές οι λωρίδες Τ2, Τ3 και Τ4 του σταθμού. Ο αποκλεισμός θα ισχύει όλο το 24ωρο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα συνεχίζεται κανονικά μέσω των υπόλοιπων διαθέσιμων λωρίδων των διοδίων.

Οι οδηγοί που θα κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της υπάρχουσας οδικής σήμανσης.