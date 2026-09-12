Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.
- Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
- Στη μάχη με τη φωτιά συνδράμουν υδροφόρες του δήμου.
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στην κατάσταση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα διόδια Ελευσίνας λόγω εργασιών
14:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ από Δουβλίνο: «Θα λάτρευα να δω την Ιρλανδία ενωμένη»
13:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος - Οι δικαιούχοι
12:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ