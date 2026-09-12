Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.
  • Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Στη μάχη με τη φωτιά συνδράμουν υδροφόρες του δήμου.
Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην κατάσταση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φαιδώργιος» και άλλα ονοματολογικά περίεργα: Γλωσσολόγος απαντάει στο Newsbomb - Τι λέει η ψυχολογία και πώς αντιμετωπίζει τα διπλά ονόματα η Εκκλησία

15:26NEWSBOMB

Σύλληψη 31χρονου στον Πειραιά με περισσότερα από 415 γραμμάρια κοκαΐνης

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα διόδια Ελευσίνας λόγω εργασιών

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Paris Match για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν κανόνες» για τις θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Χωρίστηκαν κατά λάθος σε φωτογραφία - «Η Κέιτ να καθίσει στη μέση»

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από Δουβλίνο: «Θα λάτρευα να δω την Ιρλανδία ενωμένη»

14:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Σύνοδος Πρυτάνεων: Καμία «μαύρη λίστα» ή αποκλεισμός ελληνικών πανεπιστημίων στα Webometrics

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Στην επόμενη τετραετία θα κλείσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Μαζωνάκης: Καρέ καρέ η επιστροφή του γιατρού στο ιατρείο μετά το γεύμα στο Κολωνάκι

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να απαλλαγείτε από το κριθαράκι στο μάτι: Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε ποτέ

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

13:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος - Οι δικαιούχοι

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Σκάλα Χαλκιδικής: Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα - «Ήχησε» 112 για ετοιμότητα

13:16ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ένα πρώιμο σημάδι της άνοιας μπορεί να κρύβεται στη... φωνή μας

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον 41χρονο βαρυποινίτη - Πώς έδρασαν οι «μαϊμού» αστυνομικοί

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη Μεγίστη για την προσέλκυση περισσότερου μόνιμου πληθυσμού

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο δήμαρχος της Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος - Αναφορές για τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

13:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια, θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Μαζωνάκης: Καρέ καρέ η επιστροφή του γιατρού στο ιατρείο μετά το γεύμα στο Κολωνάκι

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει απότομα το σκηνικό - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο δήμαρχος της Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος - Αναφορές για τροχαίο

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Καινοτομία στην Κένυα: 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

12:00WHAT THE FACT

Δούλευε από τα 12 και στα 97 έκανε την τελευταία του σοδειά: «Το καλοκαίρι κοιμόμαστε κάτω από τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές»

13:16ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ένα πρώιμο σημάδι της άνοιας μπορεί να κρύβεται στη... φωνή μας

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η δοκιμή στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν κρατάει 42 λεπτά» λέει η επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Στην επόμενη τετραετία θα κλείσουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Σκάλα Χαλκιδικής: Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα - «Ήχησε» 112 για ετοιμότητα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία» αποκάλυψε η Δημογλίδου

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Χωρίστηκαν κατά λάθος σε φωτογραφία - «Η Κέιτ να καθίσει στη μέση»

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο 5 φορές πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης και η δολοφονία του από θαμώνα χαρτοπαικτικής λέσχης

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον 41χρονο βαρυποινίτη - Πώς έδρασαν οι «μαϊμού» αστυνομικοί

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ