Φωτιά στις Λεύκες Πάρου: Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

Snapshot Εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.

Στην κατάσβεση επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες.

Έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στη μάχη με τη φωτιά συνδράμουν υδροφόρες του δήμου. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στις Λεύκες Πάρου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί, επίσης, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην κατάσταση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

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