ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για θάνατο Χαλβατζή: Τον αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη, θαυμασμό και σεβασμό

Snapshot Ο Σπύρος Χαλβατζής αναγνωρίζεται ως σημαντική προσωπικότητα του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος με μακρά δράση για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Χαλβατζής υπέστη διώξεις και εξορία, παραμένοντας πιστός στις ιδέες του.

Είχε μακρά παρουσία στο ΚΚΕ, την ΚΝΕ, το Κοινοβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν συλλυπητήρια και αναγνώρισαν την πολιτική συνέπεια και τον αγώνα του Χαλβατζή ενάντια στη δικτατορία.

Ο Σπύρος Χαλβατζής θεωρείται παράδειγμα συνέπειας σε αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη δημοκρατία, ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές. Snapshot powered by AI

Με θερμά λόγια αποχαιρέτησε τον Σπύρο Χαλβατζή ο Κώστας Αρβανίτης, κάνοντας λόγο για «μια ξεχωριστή μορφή του κομμουνιστικού και του εργατικού κινήματος» και υπογραμμίζοντας τη μακρά διαδρομή του στους αγώνες για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή του κομμουνιστικού και του εργατικού κινήματος. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε τη ζωή του με τους αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική δικαιοσύνη και τον Σοσιαλισμό», ανέφερε ο Κώστας Αρβανίτης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δράση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν ο Σπύρος Χαλβατζής διώχθηκε και εξορίστηκε στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό, «παραμένοντας αταλάντευτος στις ιδέες και στις αξίες του».

Ο Κώστας Αρβανίτης στάθηκε ακόμη στη μακρά παρουσία του στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ, στο Κοινοβούλιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους μαζικούς αγώνες, σημειώνοντας ότι «άφησε το δικό του διακριτό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου» και ότι «υπηρέτησε τις πεποιθήσεις του με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια».

«Ο Σπύρος Χαλβατζής ανήκε στη γενιά που αντιστάθηκε στη δικτατορία και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση της ελευθερίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Τον αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη, θαυμασμό και σεβασμό», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του Σπύρου Χαλβατζή, στους συντρόφους και τις συντρόφισσές του, καθώς και στο ΚΚΕ.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον Σπύρο Χαλβατζή

Συλλυπητήρια για την απώλεια του Σπύρου Χαλβατζή εξέφρασαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μακρά πολιτική και αγωνιστική διαδρομή του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τον Σπύρο Χαλβατζή «μια ξεχωριστή προσωπικότητα», αναφερόμενος στη διαδρομή του «από τη Νεολαία Λαμπράκη, στην εξορία, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου».

«Ως Βουλευτής του ΚΚΕ ήταν πάντα συνεπής στις ιδέες του και άφησε το δικό του πολιτικό αποτύπωμα. Τον αποχαιρετώ με εκτίμηση», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε ακόμη τα συλλυπητήριά του στους οικείους και στους συνοδοιπόρους του Σπύρου Χαλβατζή.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο συλλυπητήριο μήνυμά του, χαρακτηρίζει τον Σπύρο Χαλβατζή «ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, αγωνιστή της Αριστεράς και της αντιδικτατορικής πάλης», σημειώνοντας ότι από πολύ νέος επέλεξε τον δρόμο της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα χρόνια της δικτατορίας, όταν γνώρισε διώξεις και εξορία στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό, «πληρώνοντας προσωπικό τίμημα για τις ιδέες και τη δράση του».

Η Κουμουνδούρου στέκεται επίσης στη μακρά παρουσία του στο ΚΚΕ και το κομμουνιστικό κίνημα, ως Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, μέλος επί σειρά ετών του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, βουλευτή και στελέχους της Αυτοδιοίκησης.

«Ανεξάρτητα από τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν μέσα στην Αριστερά, η συνέπεια μιας ολόκληρης ζωής στους αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί παρακαταθήκη που αξίζει τον σεβασμό όλων μας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα εκφράζει, τέλος, τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του Σπύρου Χαλβατζή, στους συντρόφους και τις συντρόφισσές του και στο ΚΚΕ.

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