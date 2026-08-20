Ο 97χρονος Ρεθυμνιώτης που ξέρει το μυστικό για μια ζωή γεμάτη αισιοδοξία

Ο κυρ- Νίκος ένας 97χρονος Ρεθυμνιώτης από το χωριό του Φουρφουρά, μοιράστηκε τη δική του «συνταγή» για τη μακροζωία. Όπως αποκάλυψε το μυστικό δεν κρύβεται στα ακριβά φάρμακα αλλά στην απλότητα και την ψυχική ηρεμία.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο άγχος αλλά και η στενοχώρια είναι οι χειρότεροι εχθροί της υγείας και το μήνυμα του είναι να μη «χολοσκάς».

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