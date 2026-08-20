Η Τζένη Μπότση ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ στην Ικαρία - «Κρατώ αυτές τις στιγμές»

Snapshot Η Τζένη Μπότση περνά μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στην Ικαρία μαζί με την κόρη της, Αλίκη.

Η ηθοποιός επισκέπτεται συχνά το νησί για να βρει χαλάρωση μακριά από τους ρυθμούς της Αθήνας και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Ικαρία συνδέεται με ανεμελιά, αυθεντικότητα και μια διαφορετική αίσθηση του χρόνου.

Η Τζένη Μπότση μοιράζεται στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα από τις διακοπές της, δείχνοντας τη φυσική της πλευρά χωρίς μακιγιάζ.

Η επιλογή της να ποζάρει χωρίς μακιγιάζ αντανακλά τη διάθεσή της για ξεκούραση και ανεμελιά. Snapshot powered by AI

Στην Ικαρία επέλεξε να περάσει και φέτος μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Τζένη Μπότση, έχοντας φυσικά στο πλευρό της την κόρη της, Αλίκη.

Η γνωστή ηθοποιός φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο νησί, το οποίο επισκέπτεται συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η Ικαρία, άλλωστε, είναι ένας προορισμός που έχει ταυτιστεί με την ανεμελιά, την αυθεντικότητα και την αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά κάπως διαφορετικά.

Η Τζένη Μπότση μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμιότυπα από τις διακοπές της δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά της στο νησί

Σε μία από τις πρόσφατες φωτογραφίες της, η ηθοποιός ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ, επιλέγοντας ένα απόλυτα φυσικό look που αποτυπώνει τη διάθεσή της για ξεκούραση και ανεμελιά.

Διαβάστε επίσης