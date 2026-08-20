Η Stoiximan Super League παίζει μπάλα και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV

Newsroom

Η Stoiximan Super League παίζει μπάλα και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
ANNOUNCEMENTS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Stoiximan Super League ανοίγει αυλαία για τη σεζόν 2026-2027, με την COSMOTE TV να προσφέρεικαι φέτος στους συνδρομητές της πλούσια δράση, φιλοξενώντας τους εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ,Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου Elabet, Κηφισιάς και Παναιτωλικού. Παράλληλα, στο πλαίσιο τηςσυμφωνίας με τη Nova για τα κανάλια Novasports, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επιπλέονστην διάθεσή τους τα εντός έδρας ματς των ΠΑΟΚ, Άρη, Λεβαδειακού, Ατρόμητου, Αστέρα Aktor και Καλαμάτας.

Σε κάθε αγωνιστική, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται στην «καρδιά» τωνεξελίξεων, προσφέροντας πλούσια κάλυψη των αναμετρήσεων και παρουσιάζοντας συνεντεύξεις,αναλύσεις και τα ρεπορτάζ των ομάδων, μέσα από pregame και postgame εκπομπές, καθώς και τηνεκπομπή «Sportshow».

Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για την 1 η αγωνιστική της Stoiximan Super Leagueπεριλαμβάνει τα ματς ΑΕΚ-Ηρακλής (22/8, 20:00, COSMOTE SPORT 8HD), Ολυμπιακός-Ατρόμητος(22/8, 21:30, COSMOTE SPORT 9HD), ΟΦΗ-Βόλος Elabet (23/8, 19:30, COSMOTE SPORT 9HD) καιΠαναιτωλικός-Αστέρας Aktor (23/8, 21:30, COSMOTE SPORT 8HD). Τα κανάλια Novasports θαφιλοξενήσουν τα ματς Καλαμάτα-Άρης (22/8, 20:00) και ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός (23/8, 21:00).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκη

22:23LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Αυτό το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα - Δείτε βίντεο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

22:01ΚΥΠΡΟΣ

Ιράν σε Λευκωσία: Καμία απειλή κατά της Κύπρου όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται

21:59ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan Super League παίζει μπάλα και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολιτική ενταση για το «μάθημα» σε μετανάστες να μην βιάζουν - Προσπάθησε να το «μαζέψει» ο Πρωθυπουργός

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κλοπές σε καταστήματα – Ανάμεσά τους δύο ανήλικοι

21:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Νέα σπουδαία μάχη Καραλή και Ντουπλάντις - Ιστορική επίδοση ο Μανόλο (vids)

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου εξηγεί γιατί αποχώρησε από την «Ελπίδα» της Καρυστιανού

21:29ANNOUNCEMENTS

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια»

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 0-0: Με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι στην ενδεκάδα

21:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ιπτάμενος» Καραλής: Πανελλήνιο Ρεκόρ με 6.16- Βίντεο

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Δώρο ζωής από τον 39χρονο δικυκλιστή μέχρι και σε 8 ανθρώπους - Συγκινεί η αδελφή του

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τραυμάτισε αστυνομικό

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-0: Με Αϊτόρ η ενδεκάδα της επιστροφής των Κρητικών στην Ευρώπη

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Βασικός ο Γιαννούλης, ενδεκάδα και ο Καμαρά

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Βλεννίνη σαλιγκαριού στα καλλυντικά: Τι κάνει πραγματικά και τι δεν στηρίζουν τα στοιχεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου εξηγεί γιατί αποχώρησε από την «Ελπίδα» της Καρυστιανού

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος - Καιρός: Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα - Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα «χτυπήσει» κόκκινο

19:29ΕΛΛΑΔΑ

H viral εξομολόγηση παππού σε εγγονή που «έριξε» το Tik Tok: «Τη γιαγιά σου τη λατρεύω πιο πολύ από τη ζωή μου»

20:13LIFESTYLE

Τι λέει το χρώμα των νυχιών για την προσωπικότητά σου

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Δώρο ζωής από τον 39χρονο δικυκλιστή μέχρι και σε 8 ανθρώπους - Συγκινεί η αδελφή του

21:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ιπτάμενος» Καραλής: Πανελλήνιο Ρεκόρ με 6.16- Βίντεο

21:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Νέα σπουδαία μάχη Καραλή και Ντουπλάντις - Ιστορική επίδοση ο Μανόλο (vids)

17:55LIFESTYLE

Βουτιά στην ιστορία για τη Μαρίνα Βερνίκου: Εξερεύνησε ναυάγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ηρακλειά

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού

18:00ΕΥ ΖΗΝ

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από την μέση μαύρη σοκολάτα

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσή» αποζημίωση στις εφήβες που κρέμονταν ανάποδα επί 25 λεπτά σε λούνα παρκ

15:43ΚΥΠΡΟΣ

Συναγερμός στην Κύπρο για τουρκικά drones και μαχητικά - Παρ' ολίγον σύγκρουση με επιβατικό Boeing

17:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι δράσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

22:01ΚΥΠΡΟΣ

Ιράν σε Λευκωσία: Καμία απειλή κατά της Κύπρου όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 0-0: Με Λιβάι Γκαρσία και Τετέι στην ενδεκάδα

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολιτική ενταση για το «μάθημα» σε μετανάστες να μην βιάζουν - Προσπάθησε να το «μαζέψει» ο Πρωθυπουργός

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εκτέλεση στο Ιράν: Απαγχονίστηκε τα ξημερώματα 20χρονος - Κατηγορήθηκε για πόλεμο κατά του Θεού»

13:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Ακυρώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία - «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ