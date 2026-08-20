Η Stoiximan Super League παίζει μπάλα και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV

Η Stoiximan Super League ανοίγει αυλαία για τη σεζόν 2026-2027, με την COSMOTE TV να προσφέρεικαι φέτος στους συνδρομητές της πλούσια δράση, φιλοξενώντας τους εντός έδρας αγώνες των ΑΕΚ,Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Βόλου Elabet, Κηφισιάς και Παναιτωλικού. Παράλληλα, στο πλαίσιο τηςσυμφωνίας με τη Nova για τα κανάλια Novasports, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επιπλέονστην διάθεσή τους τα εντός έδρας ματς των ΠΑΟΚ, Άρη, Λεβαδειακού, Ατρόμητου, Αστέρα Aktor και Καλαμάτας.

Σε κάθε αγωνιστική, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται στην «καρδιά» τωνεξελίξεων, προσφέροντας πλούσια κάλυψη των αναμετρήσεων και παρουσιάζοντας συνεντεύξεις,αναλύσεις και τα ρεπορτάζ των ομάδων, μέσα από pregame και postgame εκπομπές, καθώς και τηνεκπομπή «Sportshow».

Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για την 1 η αγωνιστική της Stoiximan Super Leagueπεριλαμβάνει τα ματς ΑΕΚ-Ηρακλής (22/8, 20:00, COSMOTE SPORT 8HD), Ολυμπιακός-Ατρόμητος(22/8, 21:30, COSMOTE SPORT 9HD), ΟΦΗ-Βόλος Elabet (23/8, 19:30, COSMOTE SPORT 9HD) καιΠαναιτωλικός-Αστέρας Aktor (23/8, 21:30, COSMOTE SPORT 8HD). Τα κανάλια Novasports θαφιλοξενήσουν τα ματς Καλαμάτα-Άρης (22/8, 20:00) και ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός (23/8, 21:00).