Φρίκη στο Μιζούρι: Μητριά κρατούσε τον θετό γιο της κλεισμένο σε ντουλάπα με ακαθαρσίες και έντομα

Είναι η δεύτερη φορά που η Saybra Martin κατηγορείται για κακοποίηση και παραμέληση ανηλίκου μέσα στο 2026

Ανθή Κουρεντζή

Φρίκη στο Μιζούρι: Μητριά κρατούσε τον θετό γιο της κλεισμένο σε ντουλάπα με ακαθαρσίες και έντομα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Saybra Martin κατηγορείται ότι κρατούσε τον 4χρονο θετό γιο της κλεισμένο σε ντουλάπα με ακαθαρσίες και κατσαρίδες στο Μιζούρι.
  • Το παιδί φέρεται να υπέστη σωματική κακοποίηση, όπως χτυπήματα και ρίψη μπουκαλιού, με μώλωπες στους γλουτούς και το πρόσωπο.
  • Η Martin παραδέχτηκε ότι χτύπησε το παιδί και το έβαλε στη ντουλάπα, αλλά υποστήριξε ότι ήταν λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς.
  • Το σπίτι βρέθηκε σε εξαιρετικά ανθυγιεινή κατάσταση με σκουπίδια, κατσαρίδες και χαλασμένα τρόφιμα.
  • Η Martin αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κακοποίηση άλλου 4χρονου παιδιού το 2026 και έχει δηλώσει αθώα και στις δύο υποθέσεις.
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Αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου στο Μιζούρι, όπου γυναίκα κατηγορείται ότι κρατούσε τον 4χρονο θετό γιο της κλεισμένο σε μια ντουλάπα με ακαθαρσίες και κατσαρίδες.

Η Saybra Martin κατηγορείται για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκου. Αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Jasper κλήθηκαν σε σπίτι στην πόλη Carthage στις 15 Αυγούστου, όταν υπάλληλος της Υπηρεσίας Προστασίας Παιδιών της κομητείας Jasper εντόπισε ένα αγόρι μέσα σε ντουλάπα.

Στο εσωτερικό της, οι αστυνομικοί βρήκαν μια μικρή φορητή τουαλέτα για νήπια, δύο μαξιλάρια καναπέ «με μύγες να πετούν γύρω τους» και έντονη μυρωδιά ούρων, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Martin φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε περιορίσει το παιδί στη ντουλάπα για περίπου τρεις ώρες «λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς και επειδή χτυπούσε τα αδέλφια του».

Κατά τη διάρκεια ειδικής συνέντευξης με τις Αρχές, το αγόρι φέρεται να είπε ότι η Martin «το είχε χτυπήσει στους γλουτούς τόσο με το χέρι της όσο και με μια ανοιχτόχρωμη καφέ ξύλινη επιφάνεια».

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, το παιδί είπε στην αστυνομία ότι είχε δεχθεί σωματική κακοποίηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Martin φέρεται να του πέταξε ένα μπουκάλι Gatorade, το οποίο τον χτύπησε στο κεφάλι.

«Το θύμα δήλωσε ότι έκλαψε αφού χτυπήθηκε και ότι αργότερα η Martin τού έδωσε μια παγοκύστη», αναφέρεται στο έγγραφο.

Νοσηλεύτρια που εξέτασε το αγόρι εντόπισε μώλωπες στους γλουτούς και είπε στις Αρχές ότι «οι μελανιές στο πρόσωπο του παιδιού ήταν συμβατές με το ενδεχόμενο κάποιος να το είχε αρπάξει με δύναμη από το πρόσωπο», σύμφωνα με την κατάθεση.

Η Martin φέρεται να παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι χτύπησε το αγόρι, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το έκανε μόνο τέσσερις φορές. Επίσης φέρεται να είπε ότι πέταξε το μπουκάλι Gatorade προς την κατεύθυνσή του και ότι «το μπουκάλι χτύπησε πρώτα στον τοίχο και στη συνέχεια, κατά λάθος, το παιδί στο κεφάλι».

«Η Martin παραδέχτηκε επίσης ότι άρπαξε το θύμα από το πρόσωπο για να το αναγκάσει να την κοιτάζει ενώ του μιλούσε», αναφέρει η ένορκη κατάθεση. «Αναγνώρισε ότι οι πράξεις της ήταν λανθασμένες και παραδέχτηκε ότι ήταν επίσης λάθος να περιορίσει το παιδί μέσα στη ντουλάπα».

Το 4χρονο αγόρι και άλλα τρία παιδιά, ηλικίας από 11 μηνών έως 10 ετών, απομακρύνθηκαν από το σπίτι.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η κατοικία βρισκόταν σε εξαιρετικά ανθυγιεινή κατάσταση, με σκουπίδια συσσωρευμένα τόσο στο εσωτερικό όσο και έξω από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης παρουσία κατσαρίδων και χαλασμένα τρόφιμα στο πάτωμα της κουζίνας.

Η Martin αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκου σε άλλη υπόθεση του 2026, η οποία αφορά ένα 4χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να το χτύπησε επανειλημμένα στους γλουτούς με ξύλινη κουτάλα, προκαλώντας του μεγάλους μώλωπες.

Η Martin έχει δηλώσει αθώα και στις δύο υποθέσεις.

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