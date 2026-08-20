ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Στη Νορβηγία τα... ρέστα του για την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ των δύο προσώπων έχασε μια... ντουζίνα ευκαιρίες, είδε τη Μπραν να προηγείται, όμως βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Μπάμπα και πάει στη Νορβηγία για να παίξει το... ευρωπαϊκό του μέλλον. 

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ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Στη Νορβηγία τα... ρέστα του για την πρόκριση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στην Τούμπα απέναντι στη Μπραν, όμως η αναποτελεσματικότητά του στην τελική προσπάθεια παραλίγο να φέρει τα... πάνω κάτω.

Κόντρα στη ροή του αγώνα οι «ασπρόμαυροι» είδαν τον Έρικσεν να δίνει προβάδισμα στη Μπραν στο 57', ωστόσο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και στο 80’ έφερε το ματς στα ίσα με τον Μπάμπα (1-1).

Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι τα παίζει όλα για όλα σε μία εβδομάδα στο Μπέργκεν (27/08, 20:00), όπου καλείται να παίξει τα ρέστα του όσον αφορά το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στα πρώτα λεπτά του αγώνα, προσπαθώντας να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στο ματς.

Ο «Δικέφαλος» είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία στο παιχνίδι μόλις στα 15 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τον Χατσίδη να βγαίνει σε θέση τετ-α-τετ, πλασάροντας απελπιστικά άουτ από πολύ πλεονεκτική θέση.

Στο 3' το σουτ του Ανέστη Μύθου κόντραρε πάνω σε δύο αμυντικούς, με τη μπάλα να περνάει ξυστά δίπλα από το δεξί δοκάρι σε κόρνερ.

Στο 12' η Μπραν απάντησε στο «σφυροκόπημα» του ΠΑΟΚ. Ο Φίνε πήρε μερικές κόντρες, μπήκε απειλητικά μέσα στην «ασπρόμαυρη» περιοχή και γύρισε στο πέναλτι με το σουτ του Έρικσεν να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Ο Χατσίδης στο 14' επιχείρησε με το αριστερό το σουτ, με τον Ντίνγκελαντ σε ετοιμότητα να μπλοκάρει με ευκολία.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 15' έφτασε κοντά στο γκολ από στατική φάση. Ο Γιαννούλης εκτέλεσε το κόρνερ, βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Σανταμαρία και εκείνος με κοντινή κεφαλιά αστόχησε εξ επαφής.

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και στο 19' με τον Χατσίδη. Έπειτα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Γιαννούλης τροφοδότησε στην περιοχή το νεαρό εξτρέμ, όμως το πλασέ του από πλεονεκτική θέση πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 33' ο Κένι γέμισε ωραία στην περιοχή, ο Σανταμαρία πήρε την κεφαλιά, ωστόσο η μπάλα κατέληξε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Νέα σπουδαία ευκαιρία από το πουθενά για τον ΠΑΟΚ. Ο Μύθου στο 39' βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση στην περιοχή και εκτέλεσε από κοντά, όμως ο Ντίνγκελαντ αντέδρασε ενστικτωδώς και του είπε «όχι», κρατώντας το μηδέν.

Στην επανάληψη η Μπραν αναθάρρησε και στο 54' έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού με τον Ντε Ρέβε προ κενής εστίας να μην μπορεί να πιάσει το πλασέ προκειμένου να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι Νορβηγοί ένα λεπτό αργότερα ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ, στο χειρότερο διάστημα του ΠΑΟΚ στο ματς. Ο Σόλντβεντ έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Έρικσεν βρέθηκε αφύλακτος και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1 για τους φιλοξενούμενους.

Στο 69' ο Καμαρά πήδηξε στην καρδιά της περιοχής έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, όμως δεν κατάφερε να πιάσει γεμάτη την κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Στο 80' ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Μπάμπα. Κόρνερ του Ζαφείρη, ο Γκανέζος έπιασε αφύλακτος την ωραία κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 87' ο ΠΑΟΚ παραλίγο να βρει γκολ ανατροπής. Οι παίκτες του «Δικεφάλου» βγήκαν ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Ζαφείρης τροφοδότησε την κατάλληλη στιγμή τον Εντιαγέ, όμως ο τελευταίος είδε τον Ντίνγκελαντ να κρατάει το 1-1.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς και την πρόκριση στους ομίλους να κρίνεται οριστικά στη ρεβάνς του Μπέργκεν σε μία εβδομάδα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μπραν (Εϊρικ Χόρνελαντ): Ντίνγκελαντ, Σόλτβεντ, Ντράγκσνες, Κνούντσεν, Ντε Ρέβε, Πέντερσεν (86' Κγιάρτανσον, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Ερικσεν, Γκούντμουννσον, Φίνε (90' Ρέμμεμ)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Γιαννούλης (65' Μπάμπα), Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Κένι, Ζαφείρης, Σανταμαρία (65' Τέιλορ), Καμαρά (77' Σορετίρε), Τάισον (65' Λουσέ), Χατσίδης, Μύθου (56' Εντιαγέ)

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