ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Τα παλικάρια της Κρήτης... έφυγαν για Europa League!

Οι Κρητικοί επέστρεψαν στην Ευρώπη έπειτα από πέντε χρόνια και βρίσκονται πολύ κοντά στη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League.

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ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Τα παλικάρια της Κρήτης... έφυγαν για Europa League!
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5'
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Το Παγκρήτιο έβαλε τα... καλά του και υποδέχθηκε έπειτα από πέντε χρόνια ευρωπαϊκό αγώνα του ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και να παίρνουν μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase του Europa League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας που πέτυχε τα δύο πρώτα τέρματα των Ομιλητών. Αρχικά άνοιξε το σκορ στο 19' με ωραίο σουτ, ενώ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 51' διαμόρφωσε το 2-0, με τον Ντίκμαν στο 90'+4' να... βάζει το κερασάκι στην τούρτα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι από το 80' και μετά έπαιξαν με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Μπραχίμι για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα πάει στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα (27/8, 21:00), προκειμένου να «κλειδώσει» τη συμμετοχή της στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Φούντας έβαλε... φωτιά στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και μόλις στο 6ο λεπτό δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Αθανασίου έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, με τον Αϊτόρ να φεύγει στον χώρο και να μπαίνει στην περιοχή από διαγώνια θέση. Ο Ισπανός δεν επέλεξε να εκτελέσει, επιχειρώντας να βρει τον Αποστολάκη, ωστόσο η μεταβίβασή του δεν ήταν καλή και η φάση χάθηκε.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας απάντησε στο 16’, όταν ο Γοδόι επιχείρησε δύσκολο γυριστό σουτ, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Τρία λεπτά αργότερα, όμως, ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα. Ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά, η μπάλα βρήκε στο χέρι αμυντικού της ΤΣΣΚΑ και κατέληξε στον Φούντα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 29’ οι Βούλγαροι είχαν μία υποψία ευκαιρίας με τον Ετό να επιχειρεί ένα πολύ μακρινό σουτ από τη γραμμή του πλαγίου, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Γοδόι βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, αλλά υπό την πίεση του Σιέλη δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση, πλασάροντας άουτ.

Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να απειλήσει ξανά στο 38’, όταν έφυγε στην αντεπίθεση μετά από κόρνερ του ΟΦΗ. Ο Σένσι βρέθηκε με χώρο και χρόνο για να εκτελέσει, όμως έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο τερματοφύλακας των Κρητικών χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή απόκρουση στην καρφωτή κεφαλιά του Πίττα και διατηρώντας το προβάδισμα του ΟΦΗ.

Ονειρικό ημίχρονο από τους Κρητικούς

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος να «κλειδώσει» το προβάδισμά του και στο 48’ διαμαρτυρήθηκε έντονα για χέρι του Παστόρ μέσα στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR και, μετά την παρέμβασή του, ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φούντας, ο οποίος στο 51’ νίκησε με δυνατή προσπάθεια τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έγραψε το 2-0, διπλασιάζοντας τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και το προβάδισμα των Κρητικών.

Η απάντηση των Βούλγαρων ήταν άμεση, με τον Χριστογεώργο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση στο 55’ στο σουτ του Σένσι. Τρία λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς ο Μπουχαλάκης δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Ίτου σημάδεψε το δοκάρι, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συνέχισε να πιέζει και στο 59’ είχε ακόμη μία σημαντική στιγμή. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ και την άστοχη έξοδο του Χριστογεώργου, ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 62’, ο Γοδόι δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, με τον πορτιέρε των Κρητικών να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ο ΟΦΗ έδειξε σημάδια κόπωσης και δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, επιτρέποντας στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας να έχει μεγαλύτερη κατοχή και κυκλοφορία.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 81’, όταν οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο Μπραχίμι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ.

Ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 86’ έφτασε δύο φορές κοντά σε τρίτο γκολ. Αρχικά, ο Αποστολάκης έδωσε με όμορφο τακουνάκι στον Αϊτόρ, ο οποίος σούταρε, όμως ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας απομάκρυνε με εντυπωσιακή επέμβαση. Λίγο αργότερα, ο Αποστολάκης επιχείρησε πλασέ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά οριακά πάνω από την εστία.

Στο 90'+1' ο Αθανασίου έκανε ωραία πάσα στον Ισέκα, ο οποίος από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να σκοράρει κι έστειλε την μπάλα άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Νικολάου έκανε υπέροχο συρτό γύρισμα στον Ντίκμαν, ο οποίος με υπέροχο πλασέ στην κίνηση έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας (86' Νικολάου), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (66' Ντίκμαν), Ανδρούτσος (76' Κανελλόπουλος), Αποστολάκης, Αϊτόρ, Φούντας (65' Καραχάλιος), Νους (76' Ισέκα).

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Παστόρ (57' Μπραχίμι), Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοφ (75' Περέιρα), Γκμπάμιν, Σένσι, Εμπόνγκ, Πίττας, Ετό (57' Ίτου), Γοδόι (64' Σβαρτς).

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