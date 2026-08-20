Λευκάδα: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα - Δείτε βίντεο

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στους δρόμους της Ελλάδας.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στη Λευκάδα, όπου κάμερα κατέγραψε έναν οδηγό τουριστικού λεωφορείου να κάνει παράνομη και επικίνδυνη προσπέραση πάνω στην γέφυρα.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που αποκάλυψε o Alpha δελτίο ειδήσεων, έχει καταγραφεί η στιγμή που ο οδηγός του λεωφορείου, πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας, προσπερνάει όλα τα σταματημένα αυτοκίνητα, χωρίς να υπολογίζει αν στο αντίθετο ρεύμα έρχονται άλλα οχήματα.

Είναι άγνωστο αν το εν λόγω λεωφορείο είχε μέσα επιβάτες. Μάλιστα, λίγο έλεψε να σημειωθεί και ατύχημα καθώς οδηγός που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα αναγκάστηκε να σταματήσει και να κολλήσει το όχημά του στο στηθαίο, προκειμένου να περάσει το ογκώδες όχημα.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha

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