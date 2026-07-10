Από το Μουντιάλ στη Μύκονο ο Γιώργος Δώνης

Το να μην «τα βάφεις μαύρα» μετά από έναν αποκλεισμό και να πηγαίνεις διακοπές στην Μύκονο είναι η τέλεια κίνηση για να καθαρίσει το μυαλό σου! Αυτό έκανε και ο προπονητής Γιώργος Δώνης.

Αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Σαουδικής Αραβίας, αντί να απογοητευτεί, επέλεξε το νησί των Ανέμων για να χαλαρώσει με την οικογένειά του.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε να απολαμβάνει την βόλτα του στα κοσμικά Ματογιάννια μαζί με την σύζυγό του, Ειρήνη Μποκόρου.

Με την δεύτερη σύζυγό του παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2016 στην Λάρισα και μερικούς μήνες αργότερα απέκτησαν έναν γιο, τον Μιχαήλ. Η μόνιμη κατοικία τους είναι στην Αθήνα αν και ο Έλληνας τεχνικός προπονεί την εθνική Σαουδικής Αραβίας με την οποία έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Γιώργος Δώνης έγινε ο τρίτος Έλληνας προπονητής που μετέχει σε Μουντιάλ (πρώτος ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας το 1994 με την Ελλάδα και δεύτερος ο Άγγελος Ποστέκογλου το 2014 με την Αυστραλία), αλλά ο πρώτος που κέρδισε βαθμούς.

Πάντως, η συγκομιδή των δύο βαθμών και ο αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας από τα νοκ άουτ του Μουντιάλ έχουν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στους ιθύνοντες της ομοσπονδίας της χώρας, οι οποίοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο λύσης της συνεργασίας με τον Γιώργο Δώνη.

Ο 56χρονος κόουτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Πράσινων Γερακιών τον Απρίλιο του 2026, δύο μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντικαθιστώντας τον Γάλλο Ερβέ Ρενάρ, καθώς γνωρίζει άριστα το ποδόσφαιρο της χώρας με πάνω από μια δεκαετία παρουσίας εκεί, έχοντας εργαστεί σε έξι διαφορετικές ομάδες.