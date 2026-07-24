Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα - Σήμερα η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Snapshot Η Μαίρη Λίντα, σημαντική ερμηνεύτρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Τετάρτη.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γηροκομείου Αθηνών, χώρο με προσωπική σημασία για την ίδια.

Η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η οικογένεια της ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν οικονομικές ενισχύσεις στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και τα τραγούδια της παραμένουν διαχρονικά.

Η Μαίρη Λίντα είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε μία κόρη, ολοκληρώνοντας με τον θάνατό της ένα σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα, Παρασκευή, τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και μια πορεία που σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών, έναν χώρο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια. Η επιλογή του συγκεκριμένου ναού ήταν προσωπική της επιθυμία, καθώς εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, έχοντας δίπλα της τη φροντίδα και τη ζεστασιά των ανθρώπων του ιδρύματος. Στον ίδιο χώρο θα συγκεντρωθούν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη θαύμασαν, για να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένειά της έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να ενισχύσουν οικονομικά το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια πράξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που στάθηκε δίπλα της και τη φρόντισε με αγάπη στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με μια μακρόχρονη καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη επιτυχίες. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, χαρίζοντας στο κοινό τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά.

Με τον θάνατό της ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, η Μαίρη Λίντα είχε δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, καθώς παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε μία κόρη.

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